Andor na Disney+: Data de lançamento, trama, elenco e detalhes da série Rogue One prequel

(Pocket-lint) - "Se estamos realmente fazendo isso, eu quero ajudar", diz Cassian Andor em Rogue One - e Andor está pronto para expandir seu papel no universo Star Wars com sua própria série titular, chegando à Disney+.

Enquanto a Disney+ investe nos contos da Guerra das Estrelas, temos visto o sucesso de The Mandalorian, a revitalização de Boba Fett e, mais recentemente, mais sobre a história de Obi-Wan Kenobi.

O próximo passo nos leva ao território da pré-quela de Rogue One. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Andor.

31 de agosto de 2022

Andor será lançado em 31 de agosto de 2022 com um lançamento de dois episódios, exclusivamente na Disney+.

Foi confirmado que haverá 12 episódios na série, com dois episódios para começar - estamos esperando então um lançamento semanal para os 10 episódios seguintes.

Sim, parece que haverá mais 12 episódios, embora, em vez de estações, esteja sendo estilizada como Parte 2, de acordo com a Variety.

Isto começará a ser filmado em novembro de 2022, portanto, esperaríamos seu lançamento em 2023.

De acordo com a Disney:

A série "Andor" explorará uma nova perspectiva da galáxia Guerra das Estrelas, concentrando-se na viagem do Andor Cassiano para descobrir a diferença que ele pode fazer. A série apresenta a história da rebelião crescente contra o Império e como as pessoas e os planetas se envolveram. É uma era cheia de perigos, enganos e intrigas onde Cassiano embarcará no caminho que está destinado a transformá-lo em um herói rebelde.

O trailer (que você pode assistir abaixo), é escuro, mostrando-nos um tempo de opressão na galáxia, o poder do império e as sementes da rebelião sendo semeadas. Vislumbramos vislumbres do Senado Galáctico, vemos tropas clones, e um desabrochar da história rebelde que nos leva ao Rogue One - e é familiar em Uma Nova Esperança. Temos a sensação de que se trata da diferença que as pessoas pequenas podem fazer contra o grande poder - uma situação clássica de rebelião.

Em uma entrevista com a Vanity Fair, mais detalhes são aprendidos sobre o cenário para Andor. A história começa com a destruição do planeta natal de Andor Cassiano, vendo-o como um refugiado e voltando-se para a rebelião. Mas não se trata apenas da vida de Andor Cassiano, a nova série vai acompanhar a vida de Mon Mothma, o líder rebelde, em paralelo e nos mostrar como estes dois personagens colidem em sua ascensão contra o império.

Andor está alegadamente colocado 5 anos antes de Rogue One - e isso nos faz pensar se também veremos a transição de tropas clones para Stormtroopers dentro da história de Andor.

Certamente que sim. Este trailer foi lançado em 26 de maio de 2022 na Star Wars Celebration. Como este é um trailer teaser, estamos esperando mais para seguir mais perto do lançamento.

Há uma lista impressionante de elencos para Andor, com uma série de personagens que se destacam do Rogue One, o que significa que haverá uma grande continuidade. Nem todos os personagens foram confirmados:

Diego Luna - Andor Cassiano

Genevieve O'Reilly - Mon Mothma

Stellan Skarsgard -

Adria Arjona

Denise Gough

Kyle Soller

Forest Whitaker - Saw Gerrera

Fiona Shaw

Tony Gilroy, que co-escreveu o roteiro de Rogue One, é o criador e apresentador, por isso, mais uma vez, esperamos que ele faça uma malha com o filme Rogue One.

A série estará disponível exclusivamente na Disney+.

Se você quiser pôr o enredo em dia, então o filme mais importante provavelmente será Rogue One, já que isso o apresenta ao personagem de Cassian Andor.

Você pode encontrar uma linha do tempo completa através dos filmes e programas da Guerra das Estrelas aqui mesmo, e é a seção inicial que é de maior interesse - em torno da ascensão do império, antes de chegar a Uma Nova Esperança.

