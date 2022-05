Obi-Wan Kenobi recebe um trailer mais longo para o Dia da Guerra das Estrelas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo programa de TV de Obi-Wan Kenobi tem outro trailer para aguçar o apetite dos telespectadores, em homenagem ao Dia da Guerra das Estrelas de hoje. É um olhar mais longo sobre as tribulações que o Mestre Jedi escondido estará passando na série.

O espetáculo deve ser lançado no final de maio, depois de rumores de que seria lançado hoje em homenagem ao "Que o quarto esteja com você", que se revelou ser muito abrangente.

O dia nunca iria passar sem algo para marcá-lo, no entanto, e a Disney está obrigada com um trailer escorregadio que termina com as provocações mais fortes até agora sobre a presença de Darth Vader na história, como interpretado mais uma vez por Hayden Christensen.

Enquanto isso, também recebemos algumas falas reais de Ewan McGregor como Obi-Wan, incitando Owen Lars a aceitar que Luke Skywalker precisará de treinamento quando tiver idade suficiente para usar a força e ser recebido com algum empurrão.

Há também muitos tiros estabelecendo o poder das forças inquisitoriais que claramente estarão caçando Obi-Wan durante todo o espetáculo, e eles parecem bastante difíceis de conquistar. É claro que sabemos que Obi-Wan sobreviverá dada sua presença nos filmes originais da Guerra das Estrelas, mas mesmo assim haverá um perigo.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Chris Hall.