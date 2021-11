O Livro de Boba Fett recebe seu primeiro trailer completo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Livro de Boba Fett teve seu primeiro trailer completo antes do início de sua execução em 29 de dezembro de 2021, com a Disney lançando um olhar intrigante sobre o que aguarda o famoso caçador de recompensas.

Para começar, ele abre o trailer negando que seja um caçador de recompensas, sugerindo que Fett está tentando se acalmar um pouco, depois das aventuras pelas quais passou nos filmes Star Wars e O Mandalorian.

O programa parece que pode ser dirigido por dois personagens principais, não apenas o do título - Fennec Shand de The Mandalorian é um elemento fixo, e ela parece estar servindo como a mão direita de Fett enquanto ele enfrenta o submundo do crime .

Parece que ainda há um vácuo de poder deixado pela morte de Jabba the Hutt, e que Fett está bem colocado para tentar explorá-lo e iniciar um novo tipo de organização. No caso de O Mandaloriano o fazer parecer um cara bom de repente, esperamos que isso signifique que haverá alguns tons de cinza acontecendo.

