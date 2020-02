Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O golias que é a Disney não mostra sinais de desaceleração - apesar de aparentemente ter esfriado a idéia de inundar os cinemas com filmes de Guerra nas Estrelas, depois de retornos sem brilho de projetos paralelos como Solo, mais projetos ainda estão sendo realizados.

O último, de acordo com o The Hollywood Reporter, será dirigido pelo escritor e diretor JD Dillard e pelo escritor Matt Owens. A reputação de Dillard foi construída pelos filmes independentes Sleight e Sweetheart, enquanto Owens trabalhou nos programas da Marvel Luke Cage e Agents of SHIELD.

Essa mistura de televisão e longa-metragem fala de uma das principais ambiguidades de seu projeto em potencial. Ainda não está claro se a Disney está imaginando eles fazendo um filme ou uma série, especialmente à luz do sucesso obtido com The Mandalorian, a primeira grande série de televisão de ação ao vivo do universo Star Wars.

Os rumores da história do Repórter sugerem que o filme poderia estar enraizado na história de Exegol, o planeta oculto dos malignos Sith, como introduzido em The Rise of Skywalker. É inteiramente possível, porém, que esses relatórios estejam simplesmente interpretando mal a menção do relatório original de que os detalhes são desconhecidos - "sendo mantidos no submundo obscuro de Exegol".

Seja um filme que goste de uma exibição nos cinemas ou um programa de TV, o projeto discutido acabaria encontrando uma casa no Disney +, de qualquer forma. A boa notícia para os usuários do Reino Unido, pelo menos, é que eles podem finalmente comprar suas associações para a plataforma de streaming antes do seu lançamento no final de março.

Aparentemente, o projeto também não tem nenhuma relação com a natureza em andamento de algumas outras idéias rumores nos trabalhos da Disney, seja a trilogia de filmes independentes de Rian Johnson, ou uma ideia que Kevin Feige da Marvel aparentemente esteja tentando realizar.