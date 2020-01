Próximos filmes e programas de TV de Star Wars: tudo confirmado até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Star Wars: The Rise of Skywalker estreou recentemente e supostamente serve como um fim para a saga de ficção científica ( que já terminou duas vezes ), mas se você acha que a Disney acaba de imprimir dinheiro na forma de novo conteúdo de Star Wars, é melhor pense de novo.

Apesar de ter tido um sucesso desigual com a franquia desde que comprou a LucasFilm em 2012, a Disney ainda está avançando, com a nova série Disney + em andamento, bem como três filmes sem título de Guerra nas Estrelas, com estreia prevista para 2022, 2024 e 2026. Aqui está tudo sabemos sobre esses próximos projetos e o futuro do universo de Star Wars.

Data de lançamento : fevereiro de 2020 na Disney +

As Guerras Clônicas retornarão para uma temporada final seis anos após o término da série animada em 2014. Segue os personagens Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, especificamente durante o período entre Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones e Star Wars Episódio III: Vingança dos Sith. A série se tornou a favorita dos fãs em grande parte porque mostra uma versão mais realizada de Anakin e Obi-Wan do que os filmes anteriores. As Guerras Clônicas também receberam mais atenção recentemente, graças às suas inúmeras conexões com a série The Mandalorian, da Disney +, como por exemplo, como ela explora o passado do planeta Mandalore e mostra as origens do Darksaber.

Data de lançamento : Outono 2020 na Disney +

O sucesso da Disney + voltará ainda este ano, com uma nova temporada do bebê verde favorito de 50 anos de todos. O showrunner Jon Favreau revelou recentemente uma data de lançamento no outono. E os favoritos da série - como Greef Karga (interpretado por Carl Weathers) e Cara Dune (Gina Carano) - estão programados para voltar. O foco será Mando procurar um lar para Baby Yoda, também conhecido como The Child, enquanto ele se afasta de Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Data de lançamento : não anunciada, mas provavelmente 2021 ou 2022 na Disney +

Nós o perdoaremos se você não se lembrar imediatamente de Cassian Andor como o espião rebelde que apareceu em Rogue One. Ele morreu ajudando a roubar os planos da Estrela da Morte. Atualmente, a Disney está trabalhando em uma série que mostra o retorno do ator Diego Luna como Andor. Alan Tudyk também retornará como o ajudante dos dróides K-2SO. A série deve servir como uma maneira de preencher os primeiros dias da Rebelião - entre a ascensão do Império em Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith e Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança - bem como The Mandalorian preenche a lacuna entre a trilogia original e a trilogia mais recente da sequela. Não há muito na série em termos de data de lançamento, mas provavelmente estaremos esperando até 2021 para vê-lo.

Data de lançamento : não anunciada, mas chegará à Disney +

Recentemente, a produção começou em uma nova série Obi-Wan Kenobi, que faria o ator Ewan McGregor retornar como o Mestre Jedi, mas foi supostamente colocado em espera para que o script pudesse ser totalmente reformulado. Isso significa que estamos muito longe da nova aventura que deve explicar o que Kenobi estava fazendo enquanto Luke estava crescendo. Atrasos como esse nunca são boas notícias, mas se o primeiro roteiro foi ruim o suficiente para enviar todos da equipe de produção para casa, então esperar um pouco mais pela série provavelmente é o melhor.

Data de lançamento : pouco claro, pode ser um dos filmes de 2022, 2024 ou 2026

A Disney anunciou em setembro que Kevin Feige - presidente da Marvel Studios desde 2007 - trabalhará com a presidente da Lucasfilm Kathleen Kennedy em um novo filme de Guerra nas Estrelas. Não há detalhes sobre quando o filme será lançado ou sobre o que será, mas isso parece uma decisão óbvia para a Disney. Feige ajudou a transformar o Universo Cinematográfico da Marvel em um gigantesco sucesso comercial.

A única pergunta que temos é: Será que a Disney trará Feige para um filme único de Star Wars, ou talvez uma trilogia como os próximos filmes de 2022, 2024 e 2026, ou ele se tornará o ator favorito do Star Wars Universe? , semelhante ao que ele faz para o MCU?

Data de lançamento : Sem aviso prévio

Taika Waititi é um dos diretores mais quentes de Hollywood. Seu último filme, Jojo Rabbit, foi indicado a seis Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Roteiro, e segundo relatos, ele recebeu o controle de um novo filme de Guerra nas Estrelas.

Waititi já teve algum sucesso no Universo de Guerra nas Estrelas, enquanto dirigia o episódio final de The Mandalorian, ao mesmo tempo em que dublava o caçador de recompensas que virou droid de enfermagem IG-11. E com o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, trabalhando em Star Wars, faria sentido trazer Waititi, que dirigiu Thor: Ragnarok, bem como o próximo Thor: Love and Thunder. No entanto, seu compromisso com o novo filme de Thor significa que qualquer filme de Guerra nas Estrelas dirigido por ele provavelmente não chegará até 2024, no mínimo.

Data de lançamento: Nada oficial ainda

O Star Wars Rebels originalmente durou quatro temporadas de 2014 a 2018. Conta a história da tripulação do Ghost, que também trabalha como parte da Aliança Rebelde, minando o Império. Houve alguns rumores sobre uma série derivada com Ahsoka Tano, favorita dos fãs de Star Wars, e a guerreira Mandaloriana Sabine Wren - onde eles caçam Ezra Bridger, que estava perdida no Hyperspace no episódio final de Star Wars Rebels.

Data de lançamento: Nada oficial ainda

Solo: A Star Wars Story inicialmente bombardeou quando foi lançado em 2018, o que levou a Disney a reexaminar toda a sua estratégia com a marca Star Wars. No entanto, desde o seu lançamento, os fãs começaram a descobrir a história de origem do contrabandista mais famoso da galáxia, que levou à hashtag # MakeSolo2Happen no Twitter em 2019. Embora não haja nada para mostrar que a Disney está perto do desenvolvimento , vale ressaltar, especialmente porque ele pode ser facilmente adaptado para uma série mais barata para o Disney +, se os fãs continuarem clamando por isso.

Data de lançamento : 2022, 2024 e 2026 (talvez)

Em outubro, a Disney anunciou que não iria avançar com uma trilogia anunciada anteriormente pelos criadores de Game of Thrones, David Benioff e DB Weiss, deixando apenas os filmes de 2022, 2024 e 2026 que a Disney também anunciou. Rian Johnson poderia estar dirigindo essa outra trilogia.

Johnson escreveu e dirigiu o segundo filme na mais recente trilogia de Guerra nas Estrelas, The Last Jedi. E, dependendo da sua opinião sobre o filme, ou você está animado para vê-lo ter seu próprio conjunto de filmes ou fica com raiva por termos mencionado o nome dele. É tão polarizador. Não esperamos ver uma trilogia real liderada por Rian Johnson, pois a Disney parece estar pensando em se afastar do arco da trilogia para futuros filmes de Guerra nas Estrelas, e Johnson já está trabalhando em uma sequência do seu sucesso de 2019, Knives Out. A Disney não revelou seus planos, e o cineasta diz que nada é oficial .

