Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Star Wars: The Rise of Skywalker já saiu no Disney + e supostamente serve como um fim à saga de ficção científica ( que já terminou duas vezes ), mas se você acha que a Disney acabou de imprimir dinheiro na forma de novo conteúdo de Star Wars, você é melhor pensar novamente.

No Disneys Investor Day 2020, a empresa revelou uma tonelada de novos projetos ambientados no universo Star Wars, incluindo oito novos programas Disney + e dois filmes. A atualização ocorre em um momento em que a empresa tenta reparar o dano causado à marca Star Wars pelos dois últimos filmes da trilogia Star Wars mais recente. A Disney percebeu que encontrou o petróleo com The Mandalorian, no entanto, e confirmou que uma terceira temporada do programa de sucesso está em andamento, junto com dois spin-offs.

Tudo de H ere que sabemos sobre esses projetos futuros e para o futuro do universo Star Wars.

Data de lançamento : dezembro de 2021 na Disney +

O grande sucesso da Disney + retornará para uma terceira temporada em 2021. O anúncio foi feito no Disneys Investor Day 2020. Presumivelmente, ainda será focado em Mando à procura de um Jedi para treinar Baby Yoda, também conhecido como The Child aka Grogu, enquanto ainda lida com todos as ameaças que a galáxia tem a oferecer.

Data de lançamento: 2021 na Disney +

The Bad Batch é o nome de um grupo de elite de soldados Storm Trooper que foram geneticamente modificados para torná-los diferentes de seus irmãos clones padrão. A série verá o grupo em ação após a queda da república após as Guerras Clônicas. Confira o trailer aqui.

Data de lançamento : Provavelmente 2022 na Disney +

Nós o perdoaremos se você não se lembrar imediatamente de Cassian Andor como o espião rebelde de Rogue One. Ele morreu ajudando a roubar os planos da Estrela da Morte. A Disney está atualmente trabalhando em uma série prequela que mostra o retorno do ator Diego Luna como Andor. Alan Tudyk retornará, também, como o ajudante dróide K-2SO. A série deve servir como uma forma de preencher os primeiros dias da Rebelião - entre a ascensão do Império em Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith e Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança - assim como O Mandalorian preenche a lacuna entre a trilogia original e a trilogia sequencial mais recente. A Disney revelou um olhar sobre os bastidores de Andor, completo com novas filmagens no Investor Day 2020.

Data de lançamento: 25 de dezembro de 2023

Rogue Squadron verá a diretora da Mulher Maravilha Patty Jenkins comandar um filme sobre uma nova geração de pilotos de caça sob o indicativo de chamada Rogue Squadron, que ficou famoso como o na trilogia original quando o grupo de pilotos de caça Luke Skywalker liderou a batalha contra os primeira Estrela da Morte. Patty Jenkins lançou um vídeo sincero explicando por que fazer este filme significa tanto para ela, e é claro que veremos um X-Wing no final.

Data de lançamento : 19 de dezembro de 2025

Se você não conhece Taiki Waititi, ele é o roteirista e diretor por trás dos filmes Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit, pelos quais ganhou um Oscar. Ele também fez a voz do assassino que virou babá dróide IG-11 na primeira temporada de The Mandalorian. Além desse papel, ele dirigiu o episódio final da temporada. Agora ele está escrevendo um novo filme de Star Wars que também dirigirá. O filme acontecerá após os eventos da trilogia sequencial e explorará um território desconhecido no universo Star Wars.

Data de lançamento: não anunciado

Ashoka Tano foi aprendiz de Anakin Skywalker na série de animação The Clone Wars antes de se desencantar com a ordem Jedi e deixá-la para trás. Ela reapareceu em outra série animada, Star Wars: Rebels lutando com os rebeldes contra o império. Ela finalmente fez sua estréia na ação ao vivo, interpretada por Rosario Dawson, no episódio da segunda temporada de The Mandalorian, apropriadamente intitulado The Jedi. Agora a personagem está tendo sua própria série ambientada no mesmo tempo que Mandalorian e produzida pelos showrunners de The Mandalorian Jon Favreau e Dave Filoni, que criaram a personagem enquanto trabalhava em Clone Wars. A Disney revelou durante o evento do Dia do Investidor que esta série se combinará com The Mandalorian e a próxima entrada em nossa lista para uma série de eventos "culminantes".

Data de lançamento : sem aviso prévio

Situado no mesmo período de The Mandalorian e também sendo produzido por Jon Favreau e Dave Filoni, Rangers of the New Republic vai se entrelaçar com os eventos de Ashoka e The Mandalorian. Não temos certeza do que exatamente a série envolverá, já que nem mesmo sabemos o que um Ranger of the New Republic seria. As primeiras teorias apontam para Cara Duna de Gina Carano, potencialmente envolvida, isto é, se sua conduta no Twitter não encerrar a carreira de atriz de Carano em Star Wars.

Data de lançamento : não anunciado, mas chegará ao Disney +

Obi-Wan Kenobi está retornando para uma nova aventura, e a grande notícia do Disney Investor Day 2020 é que Hayden Christensen se juntará a ele para repetir o papel de Darth Vader. A série será definida dez anos após a dupla duelar em Mustafar em Revenge of the Sith. Está programado para entrar em produção em 2021, o que provavelmente significa uma data de lançamento de 2022, embora isso não seja confirmado.

Data de lançamento: não anunciado, mas chegará ao Disney +

Disney revelou Acolyte em seu evento Investor Day 2020, embora não tenha revelado muito sobre isso. Sabemos que será definido 200 anos antes dos eventos da trilogia original, no final de uma época conhecida como a era da Alta República, quando os Jedi estavam no seu auge. É descrito como um thriller de mistério que contará com uma ameaça crescente do lado negro da força.

Data de lançamento: não anunciado, mas chegará ao Disney +

Lando Calrissian é um personagem icônico de Star Wars que estreou em The Empire Strikes quando era retratado por Billy Dee Williams, e voltou recentemente em Solo: A Star Wars Story, onde o personagem foi interpretado por Donald Glover. Nenhum desses atores está confirmado para estar na série no momento atual, o que levou os fãs a especularem que a série poderia ser animada.

Data de lançamento: não anunciado, mas chegará ao Disney +

Esta série de antologia animada apresentará dez histórias diferentes ambientadas no universo Star Wars. Curiosamente, a série usará anime japonês como base para esta nova série.

A Droid Story

Data de lançamento: não anunciado, mas chegará ao Disney +

Duas seções da Lucasfilms que normalmente não funcionam juntas com frequência, os especialistas em efeitos visuais da Industrial Light and Magic e da Lucasfilm Animation, trabalharão juntos para criar esta nova história estrelada por R2D2 e C3PO enquanto se aventuram em uma jornada com um novo herói.

Data de lançamento : não anunciado

A Disney anunciou em setembro de 2019 que Kevin Feige - presidente da Marvel Studios desde 2007 - trabalhará com a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, em um novo filme de Star Wars. Não há detalhes sobre quando o filme será lançado ou sobre o que será, mas isso parece uma decisão óbvia para a Disney. Feige ajudou a transformar o universo cinematográfico da Marvel em um gigantesco sucesso comercial.

A única pergunta que temos é: a Disney trará Feige para um único filme de Guerra nas Estrelas, ou talvez uma trilogia como os próximos filmes de 2022, 2024 e 2026, ou ele se tornará o showrunner de fato do Universo de Star Wars , semelhante ao que ele faz para o MCU?

Data de lançamento: nada oficial ainda

Solo: A Star Wars Story bombardeou inicialmente quando foi lançado em 2018, o que levou a Disney a reexaminar toda a sua estratégia com a marca Star Wars. No entanto, desde seu lançamento, os fãs começaram a descobrir a história de origem do contrabandista mais famoso da galáxia, o que levou à hashtag # MakeSolo2Happen como tendência no Twitter em 2019. Embora não haja nada para mostrar que a Disney está em qualquer lugar perto de desenvolvimento , vale a pena mencionar especialmente porque poderia ser facilmente adaptado em uma série mais barata para a Disney + se os fãs continuarem clamando por ele.

Data de lançamento : nada oficial ainda

Em maio, a Disney anunciou que os próximos episódios de Star Wars chegarão aos cinemas em 12 de dezembro de 2022, 20 de dezembro de 2024 e 18 de dezembro de 2026. Então, em outubro, a Disney confirmou que não iria avançar com uma trilogia dos criadores de Game of Thrones, David Benioff e DB Weiss. Não está claro se esta trilogia é a mesma ou diferente dos filmes de 2022, 2024 e 2026 anunciados anteriormente.

Rumores sugerem que Rian Johnson poderia estar dirigindo a próxima trilogia Star Wars. Ele escreveu e dirigiu o segundo filme da trilogia Star Wars, O Último Jedi. Mas, dependendo da sua opinião sobre o filme, ou você ficará animado em vê-lo ter seu próprio conjunto de filmes ou ficará furioso por termos mencionado esse boato. Não esperamos jamais ver uma trilogia real liderada por Rian Johnson, no entanto, já que a Disney parece estar considerando se afastar da trilogia para futuros filmes de Guerra nas Estrelas. Além disso, Johnson, que já está trabalhando em uma sequência de seu hit de 2019, Knives Out, disse que nada é oficial ainda.

Então talvez você goste de nossos outros guias de visualização de pedidos de filmes:

Nós também temos este rumor sobre os próximos filmes MCU:

Escrito por Maggie Tillman.