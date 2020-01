Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As três trilogias de Guerra nas Estrelas finalmente estão chegando ao fim, com a estréia de The Rise of Skywalker, então não há melhor momento para rever a série inteira e talvez apresentá-la aos seus filhos.

Existem algumas maneiras tradicionais de revisitar a saga. Você pode assistir por versão teatral ou em ordem cronológica. Há também uma "Ordem de facão" menos conhecida, que leva um facão para The Phantom Menace, cortando-o do seu relançamento.

Existem prós e contras em todas as diferentes ordens. Embora a ordem cronológica possa ser a escolha óbvia, alguns argumentam que não é tão agradável, simplesmente porque você começa com The Phantom Menace, que provavelmente é o filme menos favorito do grupo. Assistir cronologicamente também estraga a maior reviravolta da série, revelando prematuramente a identidade do pai de Luke, um momento icônico de Guerra nas Estrelas.

Assistir os filmes em seu lançamento teatral também tem pontos insatisfatórios. Claro, a surpresa "eu sou seu pai" permanece intacta, mas o enredo é confuso. Você pulará entre os episódios IV-VI (a trilogia original lançada entre 1977 e 1983), depois os episódios I-III (a trilogia prequel lançada entre 1999 e 2005) e, finalmente, os episódios VII-IX (a trilogia sequela lançada entre 2015 e 2019).

E há os novos filmes de Antologia - Rogue One (2016) e Solo: A Star Wars Story (2018). Estes acontecem entre os originais e as prequelas, mas foram lançados durante a trilogia da sequela. Você pode ver como tudo isso rapidamente se torna uma bagunça, e é por isso que estamos criando a ordem perfeita que resolve a maioria desses problemas. Aqui está o melhor guia do Pocket-lint para assistir às trilogias de Guerra nas Estrelas.

Uma versão rápida e sem spoilers deste guia está na parte inferior, juntamente com listagens rápidas para os outros pedidos - cronológico, teatral e Machete, Rinster e a saga completa - caso você queira explorar esses, também.

NOTA: EXISTEM SPOILERS ABAIXO.

Enquanto tecnicamente o sexto filme, cronologicamente, vale a pena assistir A New Hope primeiro porque é o começo de tudo. É também o único filme de Guerra nas Estrelas que trata os espectadores como se nunca tivessem assistido a saga antes. Então, comece com Luke encontrando Obi-Wan, pegando um sabre de luz e aprendendo sobre a Força e Darth Vader antes que ele salve a princesa Leia e destrua a Estrela da Morte.

O primeiro dos novos filmes de "Antologia", Rogue One, está repleto de uma história de esperança nova. Ele segue a filha do criador da Estrela da Morte, Jyn Erso, quando ela é libertada pela Aliança Rebelde e encarregada de encontrar os planos que levam à destruição final da arma. Sim, termina onde A New Hope começa, mas como é tão dependente de você conhecer A New Hope, achamos melhor vê-los ao contrário. Você aprenderá quem criou a Estrela da Morte, por que ela é tão facilmente destruída e conhecerá os muitos Bothans que morreram para roubar os planos da Estrela da Morte.

Empire Strikes Back é amplamente considerado como uma das maiores sequelas de todos os tempos. Após a batalha inicial no planeta gelado Hoth, Luke vai começar seu treinamento Jedi com Yoda, enquanto Han Solo e a Princesa Leia vão para Cloud City para se encontrar com o velho amigo de Han, Lando Calrissian. Mas Han e Leia são traídos e depois usados como isca por Vader para atrair Luke. Tudo culmina em um confronto entre Vader e Luke e termina com uma reviravolta.

E, assim, passamos de uma das parcelas mais amadas de todos os tempos para as mais odiadas. Este filme segue Obi-Wan Kenobi e seu mestre Qui-Gon Jinn, enquanto tentam proteger a rainha de Naboo e tropeçam em um jovem escravo chamado Anakin Skywalker. Você também é forçado a participar de duas horas de Jar-Jar Binks e negociações indutoras de sono no Senado Galáctico. Então, se você já viu esse filme antes, pule-o na sua próxima reprise. Embora ele forneça alguns detalhes importantes para outro filme de prequel e tenha um ótimo duelo com sabre de luz.

Enquanto os filmes até agora mostram Darth Vader como o vilão do mal, Attack of the Clones começa a nos mostrar o caminho que o levou ao lado sombrio, com a morte de sua mãe nas mãos de Tuskan Raiders. Também vemos seu crescente caso de amor com a rainha Padme Amidala. Enquanto isso, Obi-Wan Kenobi encontra um exército de clones sendo construído para a República que formará a base dos Stormtroopers do Império.

O filme final da trilogia prequel mostra o coração de Anakin ficar preto. Embora inicialmente empolgada ao ouvir a gravidez de sua esposa Padme, as visões de sua morte começam a envenenar a mente de Anakin, o que permite que o Supremo Chanceler Palpatine o atraia para o Lado Negro da Força. Isso então leva à destruição da República e ao assassinato de muitos Jedi, incluindo todos os jovens Padawans, pelas mãos do recém-nomeado Darth Vader.

A história de origem do cara mais legal do Universo Star Wars fornece uma tonelada de histórias de fundo desnecessárias; portanto, honestamente, este filme pode ser ignorado. Aparentemente, Han Solo só queria agir como Tobias Beckett (Woody Harrelson) e namorar Qira (Emilia Clarke) em seu auge, o que é compreensível, mas é um pouco revirador de olhos. Ainda assim, é um divertido filme de assalto que nos fornece mais informações sobre a nave mais importante da galáxia, o Millenium Falcon.

Agora que aprendemos os antecedentes de Darth Vader / Anakin, é hora de vê-lo meio que se redimir com todo esse conhecimento em mãos. Além disso, depois de salvar Han Solo das garras de Jabba the Hutt, vemos Luke tentando derrotar seu pai e o Imperador, enquanto Han e Leia trabalham para demolir uma segunda Estrela da Morte quase concluída. Além disso, existem ursinhos de pelúcia com tecnologia da idade da pedra que também ajudam a destruir o Império.

Esta é a primeira série de TV de Star Wars de ação ao vivo. Ele estreou com o lançamento do Disney +. Segue Pedro Pascal como o mandaloriano titular, um caçador de armas e caçadores de recompensas, que faz o seu caminho nos lugares mais distantes da galáxia cinco anos após os eventos de Return of the Jedi, colocando-o bem antes dos eventos de The Force Awakens e a criação da Primeira Ordem.

Nota: Como o Mandalorian não é um programa de animação, nós o incluímos nesta lista. No entanto, também não é um filme de Guerra nas Estrelas, por isso é opcional.

O primeiro filme de Guerra nas Estrelas feito pela Disney após a compra da franquia se passa 30 anos após o retorno dos Jedi. Vemos que há um novo conflito emergindo entre a República, liderada por Leia Organa-Skywalker e The First Order, que ressurgiu das cinzas do Império. Entre tudo isso está uma jovem garota chamada Rey, que parece ser realmente forte com a Força.

Depois de rastrear Luke Skywalker, o próximo desafio de Rey é convencê-lo a treiná-la. Luke não está disposto devido a suas falhas com Kylo Ren. Enquanto isso, as forças restantes da República estão à beira da total aniquilação, graças à Primeira Ordem, deixando Rey e Luke como sua única esperança.

Ainda não saiu. O episódio IX está previsto para chegar aos cinemas em 20 de dezembro de 2019. Ainda não sabemos muito sobre o filme, embora o novo trailer que está disponível agora - você pode assisti-lo aqui - sugira que é o final desta saga de décadas. Então, vamos supor que você queira assistir ao último filme.

OK, então aqui está a versão rápida e sem spoilers da ordem acima:

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Rogue One (2016)

Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Solo (2018)

Episódio VI: O Retorno dos Jedi (1983)

Opcional: The Mandalorian (2019)

Episódio VII: O Despertar da Força (2015)

Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)

Episódio IX: A Ascensão de Skywalker (2019)

Se você quiser assistir filmes na ordem dos eventos que acontecem e, assim, estragar a identidade do pai de Luke para os novatos, aqui está:

Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Solo (2018)

Rogue One (2016)

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

Episódio VI: O Retorno dos Jedi (1983)

Episódio VII: O Despertar da Força (2015)

Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)

Episódio IX: A Ascensão de Skywalker (2019)

Essa é a ordem em que os filmes foram lançados nos cinemas. Enquanto mantém intacta a reviravolta do pai de Luke, a história é confusa. Você começa com os originais, depois vai para as prequels e termina com as sequelas. Isso é confuso, especialmente para as crianças que estão sendo introduzidas em Guerra nas Estrelas.

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

Episódio VI: O Retorno dos Jedi (1983)

Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Episódio VII: O Despertar da Força (2015)

Rogue One (2016)

Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)

Solo (2018)

Episódio IX: A Ascensão de Skywalker (2019)

A "Machete Order" basicamente corta The Phantom Menace da sua reprise de filme, porque muitas pessoas não gostam desse filme. Ele preserva o momento "eu sou seu pai". Mas foi criado em 2011, por isso não inclui as sequências e não é mais um pedido completo.

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Episódio VI: O Retorno dos Jedi (1983)

OK, aqui está uma lista de bônus que ainda não mencionamos: "Rinster Order" recebeu o nome do superfanista de Star Wars Ernest Rinster, que o criou para preservar a reviravolta do pai de Luke, mas também mantém The Phantom Menace. No entanto, não existem filmes de sequela, por isso ainda preferimos o nosso pedido.

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Episódio VI: O Retorno dos Jedi (1983)

Aqui está uma ordem abrangente - com todos os filmes e programas da saga Star Wars em ordem cronológica. A saga começou em 1977 e, desde então, foram adicionadas novas trilogias, bem como inúmeros spinoffs na forma de programas de TV e filmes de ação ao vivo e animados. Nem todos são ótimos, mas se você quiser assistir a todos os detalhes de Guerra nas Estrelas (mesmo o especial de férias de 1978), essa é a ordem cronológica para você.

A série Star Wars e promoções limitadas estão em negrito abaixo.

Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Lego Star Wars: As Crônicas Yoda (2013 a 2014)

Lego Star Wars: A Ameaça Padawan (2011)

As Guerras Clônicas (2008 a 2014)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Solo (2018)

Rebeldes de Guerra nas Estrelas (2014 a 2018)

Rogue One (2016)

Guerra nas Estrelas: Droids (1985 a 1986)

Episódio IV: Uma Nova Esperança

Guerra nas Estrelas: Especial de Férias (1978)

Lego Star Wars: O Império Contra-Ataca (2012)

Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

Episódio VI: O Retorno dos Jedi (1983)

Lego Star Wars: As Aventuras do Fabricante Livre (2016 a 2017)

Lego Star Wars: Contos Droid (2015)

Ewoks (1985 a 1986)

O Mandaloriano (2019)

Star Wars: Resistance (2018 até o presente)

Lego Star Wars: A Resistência Levanta (2016)

Episódio VII: O Despertar da Força (2016)

Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)

Episódio IX: A Ascensão de Skywalker (2019)

Star Wars: Forces of Destiny (2017 até o presente)

