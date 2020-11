Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A segunda temporada do sucesso da Disney + The Mandalorian estreou, então agora é o momento perfeito para se atualizar sobre o Universo Star Wars.

Os eventos de Mandalorian acontecem cinco anos após O Retorno do Jedi, colocando o show de sucesso próximo ao meio do resto da linha do tempo de Star Wars, que consiste em 11 outros filmes. A franquia fil também mostrou uma afinidade por ligações de outros participantes da série, como quando o Mandalorian foi até a Cantina Mos Eisley, que ficou famosa no primeiro filme de Star Wars, Uma Nova Esperança. Então, se você quer estar pronto para The Mandalorian, é hora de assistir novamente.

Existem algumas maneiras tradicionais de revisitar a saga. Você pode assistir por lançamento nos cinemas ou em ordem cronológica. Há também uma "Ordem de Machete" menos conhecida, que leva um facão para The Phantom Menace cortando-o de seu relogio. De qualquer forma, existem prós e contras em todas as ordens diferentes.

Embora a ordem cronológica possa ser a escolha óbvia, alguns argumentam que não é tão agradável, porque você começa com The Phantom Menace, provavelmente nosso filme menos favorito. Assistir cronologicamente também estraga a maior reviravolta na série, revelando prematuramente a identidade do pai de Luke.

Assistir aos filmes depois de seu lançamento nos cinemas também tem pontos insatisfatórios.

Claro, a surpresa “Eu sou seu pai” permanece intacta, mas o enredo é confuso. Você irá pular entre os Episódios IV-VI (a trilogia original lançada entre 1977 e 1983), depois os Episódios I-III (a trilogia prequela lançada entre 1999 e 2005) e, finalmente, os Episódios VII-IX (a trilogia sequencial lançada entre 2015 e 2019).

E depois há os novos filmes da Antologia - Rogue One (2016) e Solo: A Star Wars Story (2018). Eles acontecem entre os originais e as prequelas, mas lançados durante a trilogia sequencial. Você pode ver como tudo isso rapidamente se torna uma bagunça, e é por isso que estamos criando a ordem perfeita que resolve esses problemas. Aqui está o guia final do Pocket-lint para assistir às trilogias de Star Wars.

Uma versão rápida e sem spoiler deste guia está na parte inferior, junto com listagens rápidas para os outros pedidos - cronológico, teatral e Machete, Rinster e a saga completa - caso você queira explorá-los, também.

NOTA: HÁ SPOILERS ABAIXO.

Embora seja tecnicamente o sexto filme, cronologicamente, Uma Nova Esperança vale a pena assistir primeiro simplesmente porque é o começo de tudo. É também o único filme de Star Wars que trata os espectadores como se nunca tivessem assistido à saga antes. Então, comece com Luke encontrando Obi-Wan, pegando um sabre de luz e aprendendo sobre a Força e Darth Vader antes de partir para salvar a Princesa Leia e destruir a Estrela da Morte.

O primeiro dos novos filmes "Antologia", Rogue One é repleto de histórias de fundo de Uma Nova Esperança. Ele segue a filha do criador da Estrela da Morte, Jyn Erso, quando ela é libertada pela Aliança Rebelde e tem a tarefa de encontrar os planos que levam à destruição da arma final. Sim, termina onde Uma Nova Esperança começa, mas porque depende tanto de você já saber de Uma Nova Esperança, achamos que é melhor observá-la ao contrário. Você aprenderá quem criou a Estrela da Morte, por que ela é tão facilmente destruída, e você encontrará os muitos Bothans que morreram para roubar os planos da Estrela da Morte.

Empire Strikes Back é amplamente considerado como uma das maiores sequências de todos os tempos. Após a batalha inicial no planeta congelado Hoth, Luke parte para começar seu treinamento Jedi com Yoda, enquanto Han Solo e a Princesa Leia vão para Cloud City para se encontrar com o velho amigo de Han, Lando Calrissian. Mas Han e Leia são traídos e usados como isca por Vader para atrair Luke. Tudo culmina em um confronto final entre Vader e Luke e termina com uma reviravolta.

E, assim mesmo, passamos de uma das parcelas mais amadas de todos os tempos para a mais odiada. Este filme segue Obi-Wan Kenobi e seu mestre Qui-Gon Jinn enquanto tentam proteger a Rainha de Naboo e tropeçam em um jovem escravo chamado Anakin Skywalker. Você também é forçado a sentar por duas horas de Jar-Jar Binks e induzir o sono nas negociações do Senado Galáctico. Então, se você já viu esse filme antes, basta pular na próxima vez. Embora forneça alguns detalhes importantes para outro filme anterior, ele tem um grande duelo de sabres de luz.

Enquanto os filmes até agora mostraram Darth Vader como o vilão do mal, Attack of the Clones começa a nos mostrar o caminho que o levou ao lado escuro, com a morte de sua mãe nas mãos de Tuskan Raiders. Também vemos seu crescente caso de amor com a rainha Padme Amidala. Enquanto isso, Obi-Wan Kenobi se depara com um exército de clones sendo construído para a República que formará a base dos Stormtroopers do Império.

O filme final da trilogia prequela mostra o coração de Anakin escurecendo. Embora inicialmente animado ao ouvir sobre a gravidez de sua esposa Padme, visões de sua morte começam a envenenar a mente de Anakin, o que permite que o Chanceler Supremo Palpatine o atraia para o Lado Negro da Força. Isso então leva à destruição da República e ao assassinato de muitos Jedi, incluindo todos os jovens Padawans, pelas mãos do recém-nomeado Darth Vader.

A história de origem para o cara mais legal do Universo Star Wars fornece uma tonelada de história de fundo desnecessária. Aparentemente, Han Solo só queria agir como Tobias Beckett (Woody Harrelson) e namorar Qira (Emilia Clarke) em seu auge, o que é compreensível, mas é um pouco surpreendente. Ainda assim, é um divertido filme de assalto que nos dá mais informações sobre a nave mais importante da galáxia, a Millenium Falcon, incluindo Han fazendo a Kessel Correr com ela em menos de 12 parsecs.

Agora que aprendemos a história de Darth Vader / Anakin, é hora de vê-lo meio que se redimir com todo esse conhecimento em mãos. Além disso, depois de salvar Han Solo das garras de Jabba the Hutt, vemos Luke tentando derrotar seu pai e o Imperador, enquanto Han e Leia trabalham para demolir uma segunda Estrela da Morte quase concluída. Além disso, existem ursos de pelúcia com tecnologia da idade da pedra que também ajudam a destruir o Império.

Esta série de TV Star Wars de ação ao vivo se tornou um sucesso estrondoso na Disney +, e há uma razão muito pequena e adorável para isso.

O espetáculo segue Pedro Pascal como titular do Mandalorian. Ele é um pistoleiro e caçador de recompensas que faz seu caminho até os confins da galáxia cinco anos após os eventos de Return of the Jedi, situando-se bem antes dos eventos de The Force Awakens e da criação da Primeira Ordem. A segunda temporada mostra Mando procurando por mais informações sobre a história de Baby Yoda. Porque The Mandalorian é tão popular, nós o incluímos nesta lista.

No entanto, não é um filme de Star Wars, por isso é opcional.

O primeiro filme de Guerra nas Estrelas feito pela Disney após a compra da franquia se passa 30 anos após o Retorno de Jedi. Vemos que há um novo conflito emergindo entre a república emergente, liderada por Leia Organa-Skywalker e a Primeira Ordem, que surgiu das cinzas do Império. Entre tudo isso está uma jovem chamada Rey, que parece ser muito forte com a Força.

Depois de rastrear Luke Skywalker, o próximo desafio de Rey é convencê-lo a treiná-la. Luke não está disposto devido a suas falhas com Kylo Ren. Enquanto isso, as forças restantes da República estão à beira da aniquilação total graças à Primeira Ordem, deixando Rey e Luke como sua única esperança.

A conclusão da saga Skywalker já foi lançada e está disponível no Disney Plus. O filme mostra o retorno do Imperador Palpatine como a Primeira Ordem de Kylo Ren e os rebeldes liderados por Rey se preparam para um confronto final no planeta conhecido como Exegol.

OK, então aqui está uma versão resumida e sem spoiler do pedido acima:

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Rogue One (2016)

Episódio V: The Empire Strikes Back (1980)

Episódio I: The Phantom Menace (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Solo (2018)

Episódio VI: Return of the Jedi (1983)

Opcional: The Mandalorian (2019 a 2020)

The Mandalorian (2019 a 2020) Episódio VII: The Force Awakens (2015)

Episódio VIII: O Último Jedi (2017)

Episódio IX: The Rise of Skywalker (2019)

Se você quiser assistir a filmes na ordem dos eventos que acontecem e, assim, estragar a identidade do pai de Luke para os que estão começando, aqui está:

Episódio I: The Phantom Menace (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Solo (2018)

Rogue One (2016)

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Episódio V: The Empire Strikes Back (1980)

Episódio VI: The Return of the Jedi (1983)

Episódio VII: The Force Awakens (2015)

Episódio VIII: O Último Jedi (2017)

Episódio IX: The Rise of Skywalker (2019)

The Mandalorian (2019-2020)

Essa é a ordem em que os filmes foram lançados nos cinemas. Enquanto mantém a reviravolta do pai de Luke intacta, o enredo é confuso. Você começa com os originais, depois vai para as prequelas e termina com as sequências. Isso é confuso, especialmente para crianças sendo apresentadas a Guerra nas Estrelas.

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Episódio V: The Empire Strikes Back (1980)

Episódio VI: The Return of the Jedi (1983)

Episódio I: The Phantom Menace (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Episódio VII: The Force Awakens (2015)

Rogue One (2016)

Episódio VIII: O Último Jedi (2017)

Solo (2018)

Episódio IX: The Rise of Skywalker (2019)

A "Ordem de Machete" basicamente corta The Phantom Menace de sua reprise do filme, porque muitas pessoas não gostam desse filme. Preserva o momento "Eu sou seu pai". Mas ele foi criado em 2011, então não inclui as sequências e não é mais um pedido completo.

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Episódio VI: Return of the Jedi (1983)

OK, aqui está uma lista de bônus que não mencionamos ainda: A "Ordem Rinster" tem o nome do superfã de Star Wars Ernest Rinster, que a criou para preservar o toque do pai de Luke, mas também mantém A Ameaça Fantasma. No entanto, não há filmes sequenciais, então ainda preferimos nosso pedido.

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

Episódio I: The Phantom Menace (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Episódio VI: Return of the Jedi (1983)

Aqui está uma ordem abrangente - com todos os filmes e programas da saga Star Wars em ordem cronológica. A saga começou em 1977 e, desde então, novas trilogias foram adicionadas, bem como incontáveis desdobramentos na forma de filmes e programas de TV de animação ao vivo. Nem todos eles são ótimos, mas se você quiser absorver cada pedacinho de Star Wars (até mesmo o especial do feriado de 1978), esta é a ordem cronológica para você.

A série Star Wars e os especiais limitados estão em negrito abaixo.

Episódio I: The Phantom Menace (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Lego Star Wars: The Yoda Chronicles (2013 a 2014)

Lego Star Wars: The Padawan Menace (2011)

As Guerras Clônicas (2008 a 2014)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Solo (2018)

Rebeldes de Star Wars (2014 a 2018)

Rogue One (2016)

Star Wars: Droids (1985 a 1986)

Episódio IV: Uma Nova Esperança

Star Wars: feriado especial (1978)

Lego Star Wars: The Empire Strikes Out (2012)

Episódio V: The Empire Strikes Back (1980)

Episódio VI: The Return of the Jedi (1983)

Lego Star Wars: The Freemaker Adventures (2016 a 2017)

Lego Star Wars: Droid Tales (2015)

Ewoks (1985 a 1986)

The Mandalorian (2019)

Star Wars: Resistance (2018 até o presente)

Lego Star Wars: The Resistance Rises (2016)

Episódio VII: O Despertar da Força (2016)

Episódio VIII: O Último Jedi (2017)

Episódio IX: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars: Forces of Destiny (2017 até o presente)

