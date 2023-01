Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony compartilhou um trailer teaser para seu próximo filme do Gran Turismo, que está programado para chegar às salas de cinema neste verão. No CES 2023, o estúdio revelou um primeiro olhar sobre a adaptação estrelada por Archie Madekwe, Orlando Bloom e David Harbour. As filmagens promocionais dos bastidores, naturalmente, incluem fotos de uma pista de corrida e carros esportivos, bem como clipes do videogame.

Se você está entusiasmado com o Gran Turismo, aqui está tudo que você precisa saber sobre o novo filme.

Filme do Gran Turismo (2023): O que saber

No ano passado, a Sony Pictures anunciou oficialmente um título para uma próxima adaptação cinematográfica do popular videogame Gran Turismo por Kazunori Yamauchi e Polyphony Studios. Tenha em mente que o Gran Turismo estava no roteiro da Sony desde pelo menos 2013, quando The Wrap reivindicou Fifty Shades of Grey producers Mike De Luca e Dana Brunetti estavam em negociações para dirigir um filme de ação baseado na franquia do jogo.

Chamado Gran Turismo, o novo filme da Sony é dirigido por Neill Blomkamp. De acordo com Deadline, que primeiro compartilhou o logline da Sony delineando o enredo do filme, ele é baseado na verdadeira história de Jann Mardenborough: "O filme é a última história de realização de desejos de um adolescente jogador Gran Turismo cujas habilidades de jogo ganharam uma série de competições da Nissan para se tornarem um piloto profissional de carros de corrida".

Filme do Gran Turismo (2023): Data de lançamento

Data de lançamento teatral

A Sony estreará exclusivamente o Gran Turismo em cinemas de todo o mundo a partir de 11 de agosto de 2023.

Data de lançamento do Streaming

Uma data de lançamento do Gran Turismo ainda não foi revelada.

Filme do Gran Turismo (2023): Elenco

O Gran Turismo estrelou Archie Madekwe como um jogador adolescente que aspira ser um piloto de carros de corrida e vence uma competição da Nissan. O elenco também apresenta David Harbour, Darren Barnet, Thomas Kretschmann, Djimon Hounsou, Orlando Bloom e até Geri Horner (que você talvez conheça melhor como Ginger Spice). O cineasta sul-africano Neill Blomkamp dirigiu a produção de grande orçamento. Ele é conhecido por filmes como o Distrito 9, Elysium e Chappie. Mas o roteiro foi escrito por Jason Hall e Zach Baylin. É produzido por Doug Belgrad, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Dana Brunetti.

Filme Gran Turismo (2023): Trailers

O diretor Blomkamp terminou as filmagens do Gran Turismo na Hungria há apenas alguns meses, e a Sony está atualmente em pós-produção, portanto o trailer teaser não inclui uma tonelada de filmagens do próximo filme. Ainda assim, você tem uma noção do que esperar, assim como alguns olhares de bastidores. Você pode assistir o trailer de um minuto de duração acima.

É o único trailer até agora, a partir de janeiro de 2023.

Escrito por Maggie Tillman.