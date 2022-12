Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Homem-Aranha: No Spider-Verse tomou o mundo de assalto quando ele saiu em 2018, com um belo estilo de animação e uma história sentida que conquistou multidões e críticos.

Agora, está recebendo duas seqüelas, com a primeira chegando em meados de 2023, intitulada Homem-Aranha: Do outro lado do Verso-Aranha. Aqui estão todos os detalhes chave que você precisa saber, incluindo sua data de lançamento e todos os trailers lançados até agora.

Homem-Aranha: Através da data de lançamento do Spider-Verse

O "Across the Spider-Verse" está programado para ser lançado nos teatros em 2 de junho de 2023, muito tempo após sua data inicialmente planejada, em abril de 2022.

O filme teve uma gestação interessante - inicialmente foi anunciado que seria lançado em duas partes, uma por ano após a primeira, legendada "Parte 1" e "Parte 2", mas que foi posteriormente abandonada.

Serão ainda dois filmes, mas o terceiro filme terá seu próprio título - Homem-Aranha: Além do Verso-Aranha (estreando em 29 de março de 2024).

Como assistir ao Homem-Aranha: Across the Spider-Verse

Por ser um filme da Sony, não algo da equipe interna da Marvel ou de algum lugar como Netflix, você não será capaz de transmitir imediatamente através do Spider-Verse quando ele for lançado nos cinemas.

Em vez disso, você provavelmente terá que esperar por compras sob demanda e lançamentos em DVD ou BluRay antes de poder vê-lo facilmente em casa.

Portanto, por enquanto, marque essa data de lançamento em sua agenda e depois fique de olho nos anúncios ao redor da transmissão - estaremos atualizando este artigo sempre que notícias relevantes chegarem, também.

Homem-Aranha: Através dos reboques Spider-Verse

Tivemos dois trailers para Across the Spider-Verse agora - primeiro, tivemos um primeiro olhar prolongado sobre o filme em dezembro de 2021.

A partir daí foi o silêncio no rádio por pouco mais de um ano - até que finalmente conseguimos um trailer apropriado para o filme em dezembro de 2022, que você pode ver abaixo.

Ambos os trailers começam mais devagar antes de crescendo em alguns visuais malucos à medida que temos uma visão adequada do multiverso do Homem-Aranha que vamos passar com Miles.

Homem-Aranha: Através do elenco e tripulação do Spider-Verse

Há algumas poucas vozes retornando em Across the Spider-Verse, incluindo membros importantes do elenco do último filme. Você pode ver uma lista dos membros principais do elenco abaixo.

Shameik Moore como Miles Morales

Hailee Steinfeld como Gwen Stacy

Oscar Isaac como Mugel O'Hara (Spider-Man 2099)

Jake Johnson como Peter B. Parker

Issa Rae como Jessica Drew

Brian Tyree Henry como Jefferson Davis

Luna Lauren Velez como Rio Morales

Daniel Kaluuya como Spider-Punk

Jason Schwartzman como The Spot

Jorma Taccone como O Abutre

Do ponto de vista da produção, o filme está sendo co-escrito por Phil Lord e Christopher Miller junto com Dave Callaham, e está sendo dirigido por um trio na forma de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.

Homem-Aranha: Através da história de Spider-Verse

Sabemos que o próximo filme Spider-Verse lidará mais uma vez com as ramificações do multiverso para Miles Morales, enquanto ele tenta ainda levar uma vida normal no Brooklyn.

Desta vez parece que ele está na faculdade, cresceu, mas ainda é um garoto de coração, e pelos trailers que vimos ele será chamado por Gwen Stacy de sua própria dimensão.

A partir daí tudo pode acontecer, mas você pode imaginar que haverá uma ameaça a ser superada de alguma forma.

Ele vai esfregar os ombros com diferentes povos-aranha de diferentes universos, incluindo o Homem-Aranha cinzento de Oscar Isaac 2099 - que poderia muito bem ser um antagonista para ele derrotar.

O blurb oficial da Sony corre como se segue:

"Miles Morales retorna para o próximo capítulo da saga do vencedor do Oscar® Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse". Depois de se reunir com Gwen Stacy, o simpático bairro de Brooklyn, o Homem-Aranha em tempo integral é catapultado através do Multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregada de proteger sua própria existência. Mas quando os heróis se chocam sobre como lidar com uma nova ameaça, Miles se vê confrontado com as outras Aranhas e deve redefinir o que significa ser um herói para que ele possa salvar as pessoas que mais ama".

Escrito por Max Freeman-Mills.