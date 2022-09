Como assistir ao Trem-bala (2022): Ele já está transmitindo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Trem-bala é uma brincadeira cheia de ação que ocorre em um trem cheio de assassinos mortais. Tem um elenco de estrelas, com Brad Pitt como o frontman, e tem encantado o público neste verão. Tem tantas risadas quanto emoções, e adoramos o passeio do início ao fim.

Veja como assistir o Trem-bala, inclusive se ele está disponível para transmissão ou aluguel. Também fornecemos alguns detalhes da trama e complementamos tudo com alguns trailers. Vamos subir a bordo.

Brad Pitt é um assassino, de codinome Ladybug, que parece estar amaldiçoado com uma maré de azar. Após um intervalo, ele está voltando em seu primeiro emprego e está determinado a fazê-lo sem violência ou complicações.

Em teoria, é um trabalho simples. Embarque no trem, pegue a pasta e saia. É claro que as coisas não correm como planejado, e a joaninha se vê presa em um trem cheio de assassinos, cada um com motivos ligados e conflitantes.

O filme dividiu os críticos, com alguns elogiando sua criatividade, comédia e violência caricata, enquanto outros dizem que simplesmente há muita coisa acontecendo e uma falta de substância. Gostamos muito e achamos que foi um mashup de Murder On The Orient Express e Kill Bill.

Após uma série de atrasos, o Trem-bala foi finalmente lançado nos teatros em 3 de agosto de 2022 no Reino Unido e 5 de agosto nos EUA.

Temos visto relatos contraditórios sobre quando o Trem-bala deve atingir a visualização digital sob demanda. Algumas fontes dizem que o veremos já em 27 de setembro de 2022, com lançamentos em Bluray e DVD em 18 de outubro de 2022. Outras afirmam que novembro é mais provável. De qualquer forma, temos certeza de que aterrissará antes do período de férias.

A Amazon já tem pré-encomendas ao vivo para as versões 4K em Bluray, DVD e digital.

Não foi anunciada uma data oficial para os serviços de streaming baseados em assinatura.

Quando o trem-bala atingir o digital on-demand, ele estará disponível com todos os principais players, incluindo Amazon Prime Video e iTunes.

Eventualmente, ele provavelmente pousará na Netflix, devido a um acordo entre a Sony Pictures e a plataforma de streaming. Não houve nenhum anúncio oficial, mas se o lançamento do Sony's Uncharted for algo a passar, então provavelmente chegará seis meses após o lançamento teatral. Se isso se confirmar, veremos isso adicionado em fevereiro de 2023.

O acordo Sony e Netflix estipula que o filme deve estar disponível no Netflix (nos EUA, pelo menos) por 18 meses, antes de ser transferido para a Disney+.

Pocket-lint incorporou o último trailer para o Trem-Bala no topo desta página. O trailer mais antigo para o filme está abaixo.

