(Pocket-lint) - A Sony Pictures confirmou que uma seqüência dos Caça-Fantasmas: A vida após a morte está planejada para o próximo ano.

Atualmente chamado de Caça-Fantasmas: Afterlife 2, enquanto esperamos por um nome oficial, o filme será lançado a tempo para o Natal de 2023.

Eis o que sabemos sobre ele até agora.

A Sony vem provocando uma seqüência de seu sucesso de 2021 desde o Dia dos Caça-Fantasmas, no início de junho.

A conta oficial dos Caça-Fantasmas no Twitter revelou que um novo filme está sob o nome de código "Firehouse" - uma referência à sede dos Caça-Fantasmas originais dos anos 80, que também foi vista em uma seqüência de créditos finais após o último filme.

"A última vez que vimos o Ecto-1, ele estava voltando para Manhattan: a casa dos Caça-Fantasmas. É aí que começa nossa história. O nome de código é FIREHOUSE" -@JasonReitman, @GilKenan #GhostbustersDay pic.twitter.com/P3QRild2Vs- Ghostbusters (@Ghostbusters) 9 de junho de 2022

De fato, essa seqüência nos dá a melhor pista sobre o que esperar no Afterlife 2. O quartel dos bombeiros de Nova York foi comprado pelo antigo "buster Winston Zeddemore (Ernie Hudson) e aparentemente ainda tem uma unidade de contenção ativa no porão. Um desastre de taco e uma boa razão para uma sequela.

A história ainda não foi confirmada, mas essa é uma trama tão boa quanto qualquer outra.

Como quer que acabe sendo chamado, Caça-Fantasmas: Afterlife 2 chegará aos cinemas em 20 de dezembro de 2023.

Quanto aos serviços de transmissão de sucesso, o mais provável é que esteja disponível para alugar cerca de dois meses depois (como no último filme). Mas é difícil fixar uma data real, já que a reviravolta anterior foi parcialmente influenciada pela pandemia que se instalou na época.

Ainda não se sabe se Paul Rudd, Finn Woolfhard ou qualquer um dos demais atores do último filme - incluindo Dan Aykroyd e Bill Murray - irão retomar seus papéis na seqüência. Ficaríamos surpresos se Ernie Hudson não estivesse no filme, considerando seu envolvimento na restauração do Ecto-1 e do quartel dos bombeiros onde ele parece estar ambientado.

Foi confirmado que Jason Reitman irá mais uma vez dirigir. Ele também está co-escrevendo o roteiro com Gil Kenan - seu colaborador no Afterlife também.

Nós lhe traremos mais sobre os Caça-Fantasmas: Afterlife 2, quando o tivermos.

Escrito por Rik Henderson.