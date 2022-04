Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foram poucas as franquias de jogos modernos com uma série de sucessos para rivalizar com a Uncharted, desde sua estréia na PlayStation 3 até uma recente coleção de jogos aprimorada para a PlayStation 5.

A Sony achou por bem converter seus jogos de ação cinematográfica em cinema real com o lançamento de Uncharted em fevereiro de 2022, um filme estrelado por Tom Holland e Mark Wahlberg. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao filme.

Agora que a Uncharted concluiu, em grande parte, a sua série nos cinemas, você tem uma boa variedade de opções quando se trata de assistir o filme em casa. A mais simples seria pré-encomendá-lo em Blu-ray ou DVD, antes do lançamento das versões em disco, em 8 de maio de 2022. Isto também será feito quando os aluguéis digitais forem abertos para o filme em uma gama de plataformas.

Se você não quiser esperar tanto tempo, o filme estará disponível para comprar digitalmente a partir de 26 de abril de 2022, através do Amazon Prime Video. Custará £13,99 ou $19,99 por uma versão em HD, e você também pode pré-encomendar agora, se quiser. Também estará disponível em outras plataformas a partir dessa data, se você tiver outra que prefira.

Sem ver Tom Holland assumir o papel de ladrão esperto Nathan Drake, recrutado por um vigarista mais velho, Sully (Mark Wahlberg). Seu alvo é uma enorme fortuna perdida por marinheiros há centenas de anos, e isso os levará ao redor do mundo em busca de pistas há muito perdidas. Persegui-los durante todo o caminho é um mauzão interpretado por Antonio Banderas, e o filme parece uma divertida viagem emocionante que é agradável e de fácil acesso para as famílias.

Se o filme acabar encontrando o sucesso que a Sony espera, as histórias dos jogos oferecem muito mais reviravoltas e reviravoltas para possíveis seqüelas, então isto poderia ser também o início de uma nova franquia cinematográfica.

Não cartografado é classificado como 12 ou PG-13 e tem duração de 1h 56m.

O Uncharted já teve um monte de trailers até agora, então incorporamos um casal abaixo para que você tenha uma noção do estilo do filme.

Não cartografado - Trailer Oficial

Não cartografado - Trailer Oficial 2

