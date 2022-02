HBO confirma que a série de TV 'The Last of Us' não será lançada em 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima série The Last of Us da HBO não vai ao ar este ano.

De acordo com o The Hollywood Reporter, que conversou com o diretor de conteúdo da HBO, Casey Bloys, a adaptação ainda está sendo filmada em Calgary, Canadá. Ele fez questão de dizer que a HBO ainda não anunciou uma data de exibição - mas, disse ele, "não é 2022". Enquanto conversava com o Deadline , ele elaborou que The Last of Us "não vai ao ar em 2022 - eles ainda estão filmando no Canadá. Imagino que você verá em 23".

Neil Druckmann, o diretor criativo por trás da série de jogos, é produtor executivo e co-roteirista do programa, enquanto Craig Mazin (Chernobyl) está atuando como escritor e produtor executivo. Ele vai estrelar Pedro Pascal (The Mandalorian) como o personagem de Joel e Bella Ramsey (Game of Thrones) como Ellie, enquanto Merle Dandridge vai reprisar seu papel como Marlene dos jogos.

A história deve seguir a improvável dupla de Joel e Ellie enquanto viajam por um EUA pós-apocalíptico, atormentado por mutantes semelhantes a zumbis - os infectados - e bandidos humanos mortais. Ela é imune à doença baseada em plantas que afetou tantos outros, então pode ser a última esperança da humanidade. A tarefa de Joel é entregá-la aos Fireflies - um grupo militarista que procura salvar o mundo a qualquer custo.

O show está sendo produzido pela PlayStation Productions e Naughty Dog para a HBO. Isso significa que a primeira temporada e além será exclusiva da HBO nos EUA.

Provavelmente será exibido na Sky Atlantic no Reino Unido.

Escrito por Maggie Tillman.