Homem-Aranha de jeito nenhum para casa: como fazer streaming em casa

(Pocket-lint) - Homem-Aranha: No Way Home - o terceiro filme do Homem-Aranha de Tom Holland - fez um enorme sucesso desde seu lançamento cinematográfico em dezembro.

É um dos 10 filmes de maior bilheteria de todos os tempos e também é altamente considerado pela crítica.

No entanto, você pode não ter conseguido ir a um teatro para vê-lo sozinho. Ou você só quer outro relógio. De qualquer forma, aqui é quando e como você pode ver o filme MCU mais recente do conforto do seu próprio sofá.

Embora ainda não esteja totalmente disponível, as versões em disco e streaming digital de Homem-Aranha: No Way Home podem ser pré-encomendadas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Aqui estão os detalhes de como e quando você pode assisti-lo.

Onde encomendar Spider-Man: No Way Home em HD ou SD: Amazon Prime Video

Onde encomendar Spider-Man: No Way Home em 4K HDR: Amazon Prime Video

Embora ainda estejamos aguardando a confirmação oficial, a loja de filmes digitais dos EUA Vudu afirma que Spider-Man: No Way Home estará disponível para transmissão a partir de 28 de fevereiro de 2022. Custa $ 19,99 para pré-encomendar no Prime Video, não importa a versão que você escolher - UHD, HD ou SD. Os preços podem variar em outros serviços de filmes digitais.

As versões de disco DVD, Blu-ray e 4K Blu-ray também estão disponíveis para encomenda nos Estados Unidos.

Atualmente não há informações sobre a data de lançamento do streaming digital ou do lançamento do disco no Reino Unido - geralmente é uma ou duas semanas após os EUA (acima), no entanto. Você pode pré-encomendá-lo por £ 13,95 para baixar e manter no Amazon Prime Video. Vários outros serviços de filmes digitais também podem estar oferecendo pré-encomendas - verifique os preços.

As versões de disco DVD, Blu-ray e 4K Blu-ray também estão disponíveis para encomenda agora .

Como seus predecessores mais recentes, Spider-Man: No Way Home faz parte do Marvel Cinematic Universe, mas é feito pela Sony em vez da Disney, então não é provável que o vejamos no Disney + tão cedo.

Na verdade, quase todos os filmes do Homem-Aranha da Sony podem ser encontrados no Netflix (no Reino Unido, pelo menos). A Sony também tem um acordo de exclusividade de streaming com a Starz nos Estados Unidos, então quase certamente aparecerá lá depois de sua execução de streaming paga.

Mas nem tudo são más notícias. A Sony e a Disney assinaram um acordo para eventualmente migrar os filmes do Homem-Aranha para a Disney +, mas isso não terá efeito até 2023, pelo menos.

É difícil escrever sobre o Homem-Aranha: No Way Home sem revelar alguns spoilers importantes da trama, então não o faremos.

Mais uma vez, é estrelado por Tom Holland como Peter Parker / Homem-Aranha, enquanto Zendaya e Jacob Batalon retornam como MJ e Ned, respectivamente. Convidados de Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Você pode ver o trailer mais recente abaixo ...

Também vale a pena assistir primeiro a série de TV Loki na Disney +. Alguns dos temas podem ou não ser relevantes - pisca, pisca.

Escrito por Rik Henderson.