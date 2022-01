Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony está na CES 2022 em Las Vegas revelando as atualizações usuais para suas várias linhas de produtos. Mas, este ano, tem algo novo na manga: a Bravia Cam. É uma câmera de vídeo que virá com suas TVs de última geração, como a nova QD-LED A95K . Também será vendido separadamente.

Então, qual é o propósito de ter uma câmera de vídeo para sua TV? Para fazer videochamadas, é claro. Construída para a era da pandemia, a Bravia Cam permite que você participe de reuniões literalmente do conforto do seu sofá. Se isso não interessa a você, talvez você goste de um dos muitos outros truques do Bravia Cam. Por exemplo, ele permitirá que você controle 2022 TVs Sony com gestos.

Desligue a TV, pause o filme, aumente o volume fechando o primeiro ou acenando com a mão pela sala. Muito parecido com o Kinect, certo?

Além disso, quando sua Bravia Cam está conectada, você pode configurar sua TV Sony para exibir um alerta de proximidade se detectar que alguém está muito perto da tela. Cansado de dizer aos seus filhos para não se sentarem tão perto da TV? Bem, agora a tela inteira escurecerá se eles não se moverem. A câmera também oferece "compensação de distância de visualização" que ajusta o brilho e a voz com base na distância que você está da TV.

Por fim, sua TV Bravia escurecerá se o Bravia Cam perceber que você saiu da sala.

Sony

No início, a Bravia Cam só estará disponível para videoconferência, mas a Sony disse que uma atualização de firmware adicionará todos os outros recursos.

Você pode desligar fisicamente a câmera e o microfone embutido. A Sony disse que o microfone nem sempre está escutando e nenhum dado privado é armazenado na câmera, na TV ou nos servidores da Sony. Você pode até mesmo limpar os dados da câmera por meio das configurações da TV.

A Sony Bravia Cam será fornecida com modelos selecionados de TV Bravia, incluindo os novos conjuntos Z9K Mini LED e A95K QD-OLED. Ele estará disponível separadamente para as TVs das séries A90K, A80K, X95K, X90K, X85K e X980K. O preço será anunciado próximo ao seu lançamento, no final de 2022.