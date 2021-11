Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O filme mais recente do Venom, Let There Be Carnage, já está disponível para compra no Amazon Prime Video por US $ 19,99 nos Estados Unidos.

Você pode comprar Let There Be Carnage digitalmente de outras plataformas de streaming importantes, incluindo Google Play Movies e Vudu . Seja qual for a opção de onde você preferir transmitir, esteja ciente de que você comprará o filme.

Let There Be Carnage não estará disponível para aluguel até 14 de dezembro de 2021.

Tom Hardy retorna em Let There Be Carnage como o hospedeiro para o simbionte Venom - desta vez ao lado de Woody Harrelson. Você pode assistir a um trailer do blockbuster acima. Em seu sétimo fim de semana nos cinemas, está prestes a chegar a US $ 200 milhões em receitas domésticas, ficando um pouco tímido dos US $ 213 milhões que o primeiro Venom arrecadou em 2018. No exterior, o filme arrecadou US $ 227 milhões no fim de semana para um total de US $ 426 milhões em todo o mundo.

Lembre-se de que os filmes de Venom são considerados ramificações do Verso-Aranha.

A sequência também tem uma cena de créditos finais, o que confirma que os filmes Venom (SPOILER ALERT) também acontecem no Universo Cinematográfico da Marvel. A cena mostra o Homem-Aranha de Tom Holland em uma tela de TV depois que sua identidade é revelada no final de Homem-Aranha: Longe de Casa. Os filmes do Homem-Aranha da Holanda são coproduções da Sony e da Marvel.

