Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony lançou um segundo trailer de Homem-Aranha: No Way Home.

O novo trailer, que segue um teaser trailer de agosto , chegou cerca de um mês antes da estreia de No Way Home nos cinemas.

Ele revela que o filme vai começar de onde Far From Home parou. Vemos Peter Parker lutando com sua identidade secreta sendo revelada ao mundo. Ele busca a ajuda do Doutor Strange (Benedict Cumberbatch), mas algo dá errado, e o caos multiverso parece ter uma repercussão direta.

Vilões das franquias anteriores do Homem-Aranha da Sony - incluindo Goblin Verde do Homem-Aranha (interpretado por Willem Dafoe), Doutor Octopus do Homem-Aranha 2 (interpretado por Alfred Molina) e Electro do Espetacular Homem-Aranha 2 (interpretado por Jamie Foxx) - todos vêm bater com uma lata de pesticida para o Aranha.

Tom Holland está reprisando seu papel como Homem-Aranha pela terceira vez. Zendaya também está reprisando seu papel como MJ, Jacob Batalon está de volta como Ned Leeds, Marisa Tomei é tia May e Jon Favreau retorna como Happy Hogan. Jon Watts também está de volta dirigindo seu terceiro filme da série Holanda.

Homem-Aranha: No Way Home é uma coprodução da Sony Pictures e da Marvel Studios. Chega aos cinemas americanos, exclusivamente, em 17 de dezembro de 2021.

Para ver onde o No Way Home se encaixa na linha do tempo do Homem-Aranha, consulte o guia do Pocket-lint aqui . Também trabalhamos na linha do tempo do Universo Cinematográfico Marvel aqui .