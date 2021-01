Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou uma série de TVs 4K e 8K durante a CES 2021, com a Sony Bravia XR Master Series A90J sendo a nossa escolha. Nós o premiamos como um dos melhores anúncios do show totalmente digital.

Agora parece que sabemos o preço e as datas de pré-venda também, graças a uma postagem acidental do varejista americano B&H Photo Video.

Listas para as versões de 55, 65 e 83 polegadas do A90J apareceram no site antes de serem rapidamente retiradas do ar novamente. No entanto, o renomado especialista em TV e exibição, Vincent Tan, conseguiu agarrar durante sua breve visibilidade e postou um vídeo no canal HDTVTest no YouTube .

Ele revela que a TV OLED A90J 4K de 55 polegadas custará US $ 2.999, a de 65 polegadas por US $ 3.999 e a gigantesca de 83 polegadas por US $ 7.999.

Além disso, a data de encomenda listada para os modelos de 55 e 65 polegadas é 15 de fevereiro de 2021, enquanto o de 83 polegadas não estará disponível para encomenda até 17 de maio de 2021, afirmam.

Também vale a pena considerar que as listagens poderiam ter sido apenas espaços reservados, com os preços longe do final. No entanto, eles parecem estar na área certa para nós - especialmente para a mais recente TV OLED 4K da Sony.

Avisaremos quando tivermos mais notícias.

Escrito por Rik Henderson.