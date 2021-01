As mais recentes TVs Bravia XR da Sony são projetadas para reproduzir mais fielmente o que você vê e ouve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Antes da CES 2021 , a Sony revelou sua linha principal de novas TVs para o show. A linha Bravia XR inclui conjuntos de 4K e 8K em ambos os tipos de display LED e OLED. A linha compreende os LEDs Master Series Z9J 8K, Master Series A90J e A80J OLED e X95J e X90J 4K LED.

Todos são baseados no Google TV e têm um serviço pré-carregado chamado Bravia Core, onde alguns filmes da Sony - incluindo títulos aprimorados IMAX - estão disponíveis para transmissão no que a Sony diz ser qualidade equivalente a Blu-ray Ultra HD sem perdas.

O processamento de imagem recebeu um impulso com o novo Processador Cognitivo XR que usa "inteligência cognitiva" para replicar a maneira como o cérebro humano processa uma imagem, olhando para a imagem inteira e identificando áreas que precisam ser trabalhadas, como um rosto em um close. tiro para cima. A Sony acredita que isso é vantajoso em relação ao processamento de IA tradicional.

Isso é aparentemente mais vantajoso para TVs de 8K porque o processador pode se concentrar em aumentar o conteúdo de 4K e HD nas áreas que realmente importam.

Todas as TVs Bravia XR têm HDMI 2.1 como você esperaria, controle mãos-livres via Google Assistant (e Google Assistant mais alto-falantes inteligentes Amazon Alexa). E, além do IMAX Enhanced, também há suporte para o modo calibrado Netflix.

A Sony também anunciou dois novos modelos de TV não XR, a TV LED X85J 4K disponível em tamanhos que variam de 85 a 43 polegadas e as TVs LED X81J de 75 polegadas e X80J 4K em tamanhos de 65-43 polegadas.

Escrito por Dan Grabham.