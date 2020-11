Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você sabe o que dizem: vá grande ou vá para casa. Bem, agora você pode realmente crescer com um excelente negócio da Sony 4K Black Friday TV.

O Sony X750H é um monstro de 75 polegadas que tem 40% de seu corte de preço pedido para esta Black Friday - elevando seu preço pedido para um piscar de olhos e você vai perder $ 898 através do acordo com a Amazon .

Isso é mais de US $ 600 fora do preço original pedido - um grande corte considerando que o X750H é um modelo LED 2020, trazendo muitos dos melhores e mais recentes recursos da Sony. Quem poderia imaginar que você conseguiria uma tela tão grande por um preço tão inteligente?

Este é um conjunto inteligente, é claro, completo com Android TV executando as coisas nos bastidores para que você possa obter acesso rápido a aplicativos para todas as suas necessidades de atualização.

As portas HDMI suportam resolução 4K de até 60 Hz, o que é ótimo para o conteúdo mais recente - embora observe que você não terá 120 Hz à prova de futuro que alguns jogadores estarão procurando.

Escrito por Jason Denwood. Edição por Mike Lowe.