(Pocket-lint) - É aquela época do ano em que há negócios, negócios, negócios - sim, a Black Friday está aqui - e há um excelente negócio da Sony 4K disponível.

O Bravia KD55XH81 é a versão de 55 polegadas da linha de TV LED da empresa japonesa. Portanto, embora não conquiste os negros como um OLED faria, esse sistema de iluminação de borda LED significa grande brilho.

Agora custa apenas £ 699 - o que representa 30% de desconto no preço de venda usual e uma economia de £ 300. Isso é um bom negócio.

O conjunto vem em outros tamanhos, mas é o modelo de 55 polegadas que tem o desconto mais bonito.

Se você estava esperando por aquela experiência 4K Ultra-HD, mas ainda não mordeu, agora é um ótimo momento para fazê-lo. Não apenas muito conteúdo do Netflix e da Amazon é transmitido em resolução 4K e HDR (alta faixa dinâmica), mas é hora dos consoles de próxima geração - o PS5 e o Xbox Series X - brilharem também.

Se você quiser algo um pouco menor, maior ou mais sofisticado do que reunimos todas as melhores ofertas do Reino Unido e dos EUA para tellies nesta Black Friday - confira nossa página de ofertas dedicada, que manteremos atualizada no período de preparação para o grande dia de 2020.

Escrito por Jason Denwood. Edição por Mike Lowe.