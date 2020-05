Sony ZH8 8K TV preço e disponibilidade revelados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony anunciou que o preço e a disponibilidade de sua série de TV LED de 8K de gama completa e de última geração e aqueles que estão no mercado para uma tela grande e à prova de futuro terão o prazer de saber que ela estará disponível nas próximas semanas.

As TVs Sony ZH8 de 75 e 85 polegadas chegarão às lojas no início de junho.

Com preço de £ 5.999 (€ 7.199) e £ 8.999 (€ 10.799), respectivamente, cada modelo apresenta as tecnologias proprietárias Picture Processor X1 Ultimate e 8K X-Reality Pro da Sony , que aprimoram todo o conteúdo para 8K e aplicam técnicas de aprimoramento de imagem para melhorar a nitidez para se adequar às telas gigantescas.

Cada um deles vem com um modo calibrado da Netflix, projetado para apresentar o conteúdo dos originais da Netflix no mesmo formato determinado em monitores de estúdio profissionais. E a série ZH8 possui certificação IMAX Enhanced.

A luz de fundo local de escurecimento de matriz completa garante que as zonas escuras de uma imagem permaneçam dessa maneira, mas oferecem brilho extremo para imagens HDR e Dolby Vision verdadeiras.

O som é fornecido pela tecnologia Acoustic Multi-Audio da Sony, com tweeters situados no quadro da TV para aparentemente direcionar o áudio diretamente do próprio monitor. Também há decodificação Dolby Atmos a bordo.

A TV é capaz de reproduzir 4K 120fps - ideal para jogos - e 8K 60fps. E é compatível com os alto-falantes do Google Home e do Amazon Alexa.

É um aparelho de TV Android, para tarefas inteligentes, e o Apple AirPlay 2 e o HomeKit também são suportados.