Sony XH90 4K HDR preço e disponibilidade da TV LED revelados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony anunciou o preço e a disponibilidade de sua TV LED HDR 4K de gama completa de gama média e, se você estiver no mercado para uma tela de 65 polegadas ou até maior, é uma proposta atraente.

A série Sony XH90 estará à venda no final de maio no Reino Unido e na Europa Central, com modelos de 55, 65, 75 e 85 polegadas a partir de apenas 1.299 libras.

Cada TV utiliza a luz de fundo LED de gama completa da Sony , com tecnologia local de escurecimento e reforço. Isso pode alterar os níveis de iluminação em várias zonas da tela, oferecendo níveis de preto escuro e alto brilho nas áreas que precisam deles.

A tecnologia Acoustic Multi-Audio também está presente nos modelos de 65 polegadas ou mais. Ele adiciona dois tweeters de posicionamento de som na parte traseira de cada TV, permitindo que o som siga a ação na tela.

O Dolby Vision e o Dolby Atmos estão disponíveis na TV, enquanto os jogadores aplaudem os recursos de taxa de atualização de 120Hz. Isso será especialmente bem-vindo para aqueles que planejam adicionar um PS5 ou Xbox Series X no final do ano, com compatibilidade de 4K 120fps chegando às portas HDMI em uma futura atualização de software.

A série XH90 define todos os programas Android TV compatíveis com a inteligência deles, com o Google Assistant e o Chromecast embutidos. O Alexa também é suportado pelas TVs, quando comandado por um alto-falante inteligente separado para Echo ou Alexa.

O Apple AirPlay 2 e o HomeKit também são suportados.

A série Sony XH90 terá preços de £ 1.299 (€ 1.549) para o modelo de 55 polegadas, £ 1.499 (€ 1.799) para 65 polegadas, £ 2.199 (€ 2.649) para 75 polegadas e £ 3.299 (€ 3.949) para o de 85 polegadas.