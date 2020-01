A programação de TV da Sony em 2020 inclui o menor OLED 4K de todos os tempos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony está na CES 2020 anunciando sua programação de TV para 2020 e inclui o menor OLED 4K da empresa de todos os tempos.

Começando na parte superior, há uma TV LCD de 8K, em tamanhos de 85 ou 75 polegadas. Chama-se Sony Z8H. A seguir, está o A8H OLED, disponível nos modelos de 65 e 55 polegadas. Na parte inferior, a Sony possui mais dois LCDs, o X950H e o X900H, que variam de 49 a 85 polegadas.

Quanto ao pequeno OLED 4K, é um Sony Master Series A9S de 48 polegadas. Tecnicamente, em 2007, a Sony anunciou o XEL-1 de 11 polegadas, a primeira TV OLED do mundo. Nossos editores também se lembram da Sony anunciando uma TV OLED de 32 polegadas há alguns anos. No entanto, o novo A9S ainda é o menor OLED 4K da Sony, porque o XEL-1, por exemplo, só tinha uma resolução de 960 x 540.

Lembre-se de que a LG também anunciou um OLED 4K de 48 polegadas na CES 2020 , e há especulações de que a Sony esteja usando o mesmo painel da LG Display. A Sony ainda não confirmou isso, mas o anúncio indicou que TVs OLED de 48 polegadas estavam sendo vendidas por outros fabricantes, como Vizio e Philips.

Voltando às outras TVs da Sony em 2020, a empresa disse que seu Z8H, que sucede ao Z9G desde o ano passado, é o único televisor da linha a vir com um controle remoto iluminado. Também possui uma tecnologia "Frame Tweeter" que faz com que o quadro vibre e crie som. A TV é compatível com o Google Assistant e o Alexa, assim como o 4K X950H, mas você precisa de dispositivos com esses assistentes para controlá-los por voz.

E o Sony X950H possui um recurso "X-Wide Angle" projetado para melhorar os ângulos de visão. Outros recursos para toda a gama da Sony incluem o software Android 9 Pie e suporte para Apple AirPlay 2 e HomeKit.

Preços e disponibilidade ainda não foram anunciados.