Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony é sinônimo de hardware de televisão há muito tempo, e podemos estar na vanguarda das novas tecnologias. Isso agora inclui 8K, bem como OLED e, como é chamado, TVs de matriz completa com LED.

Estamos analisando sua linha atual para ajudá-lo a escolher entre elas. E, embora não cubramos todas as TVs da Sony disponíveis aqui - apenas os destaques -, esta lista deve ajudá-lo a escolher o seu próximo conjunto, se você quiser usar a Sony.

Aqui estão as TVs da Sony que você deve considerar em 2020.

squirrel_widget_157684

Disponível agora

Tamanhos de tela: 85in, 98in

LED de matriz completa, 7680 x 4320 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

No topo da linha de televisores da Sony está a TV ZG9 Master Series 8K. Não é barato, mas se você quer o melhor, é isso.

Utilizando uma luz de fundo LED de matriz completa, o ZG9 pode desligar diferentes zonas de iluminação para garantir que as áreas escuras da tela permaneçam assim, enquanto o brilho na mesma imagem não é afetado. De fato, em nossos próprios testes, descobrimos que a Sony é uma das mais brilhantes por aí.

Ele vem com suporte HDR10 e Dolby Vision, além de HLG para HDR de transmissão como Sky e BT, além de suporte Dolby Atmos para áudio. Ele roda no mecanismo de imagem X-Reality Pro, proprietário da Sony, e também possui muitos outros recursos, além de aumentar de forma inteligente todo o conteúdo, do padrão ao 4K, para torná-lo o melhor na tela grande.

Isso ocorre porque atualmente há pouco conteúdo nativo de 8K para desfrutar no ZG9, portanto você passará a maior parte do tempo assistindo a feeds em HD ou 4K. Isso os deixa orgulhosos, e você pode ter certeza de que, quando as fontes de 8K começarem a aparecer, você já estará à frente do jogo.

O único problema com o ZH8 é que ele está sendo substituído em muitos aspectos pelo ZH8 de 2020 (abaixo). Mas, se você estiver atrás de uma televisão gigantesca de 98 polegadas, existem poucas outras opções por aí.

squirrel_widget_176967

Disponível agora

Tamanhos de tela: 75in, 85in

LED de matriz completa, 7680 x 4320 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

Uma entrada mais recente no mercado de TVs 8K e também disponível em uma tela um pouco menor (75 polegadas), a Sony ZH8 é realmente algo a se ver.

Como o ZG9 acima, ele usa uma luz de fundo local no estilo de escurecimento, que liga e desliga os LEDs nas zonas atrás do painel de LEDs para garantir que apenas a quantidade correta de iluminação seja usada e nas áreas corretas.

Também suporta múltiplos formatos HDR: HDR10, Dolby Vision e HLG. Enquanto o suporte a áudio Dolby Atmos se estende a seus próprios alto-falantes embutidos e também a barras e sistemas de som externos.

O ZH8 possui um tweeter vibratório no quadro da tela para direcionar o áudio da ação, e não para baixo, como muitos rivais. E o aparelho pode ser usado como o alto-falante central em uma configuração surround maior, para proporcionar uma experiência de cinema em casa sem problemas.

Talvez o seu maior diferencial, além das excelentes imagens de 8K e excelente upscaling - como o ZG9 acima - seja o seu design. Mesmo com a luz de fundo, ela é fina e possui uma moldura estreita para manter os olhos no conteúdo e não na própria TV.

Se você deseja entrar no 8K, isso representa uma maneira relativamente acessível de fazê-lo.

squirrel_widget_189244

Disponível agora

Tamanhos de tela: 55in, 65in, 77in

OLED, 3840 x 2160 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

Os painéis OLED estão no topo das ofertas 4K da Sony, com este Master Series de 2019 ainda a ser procurado. As TVs da série Master são aquelas que os engenheiros da Sony acreditam que apresentam as melhores imagens como "idealizadas pelos criadores" e, portanto, oferecem as imagens cinematográficas mais precisas.

O AG9 não apenas ostenta os formatos comuns de HDR, incluindo HDR10, Dolby Vision e HLG, mas também vem com um modo calibrado da Netflix que, quando ativado, garante que o conteúdo suportado da Netflix seja reproduzido usando configurações determinadas por quem trabalhou nos programas e filmes.

O suporte ao Assistente e ao Google do Alexa está integrado, o primeiro como parte da plataforma inteligente da Android TV. Enquanto, o som Dolby Atmos é suportado, externamente e através de serviços de streaming.

A tela possui Acoustic Surface Audio +, o que significa que o próprio painel vibra e se torna o alto-falante principal - com dois atuadores e subwoofers ocultos atrás.

Se você procura uma TV HDR OLED 4K, atualmente é o melhor que a Sony tem a oferecer.

squirrel_widget_210852

Disponível agora

Tamanhos de tela: 55in, 65in, 77in

OLED, 3840 x 2160 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

Um Sony OLED da Sony mais recente e mais acessível chegou em 2020. A Sony A8 usa o processador de imagem X1 Ultimate da empresa com grande efeito, além de sua tecnologia Pixel Contrast Booster para aprimorar a cor e o contraste em áreas claras. Como um conjunto OLED, também é muito capaz com resposta no nível de preto.

A tecnologia Acoustic Surface Audio transforma a tela em um alto-falante, como no AG9 acima, mas usando um conjunto ligeiramente diferente de dois woofers atrás.

É compatível com HDR10, Dolby Vision e HLG, enquanto o Dolby Atmos é suportado para uma experiência sonora mais imersiva, especialmente quando combinado com uma barra de som adequada ou uma solução de cinema em casa.

O Modo Calibrado Netflix está mais uma vez presente, além de toda a gama de recursos oferecidos pela plataforma Android TV - incluindo o controle de voz do Google Assistant. O Alexa da Amazon também é suportado se você tiver um eco separado ou outro alto-falante compatível por perto.

Um novo recurso de otimização do ambiente foi adicionado ao A8, que altera as configurações da imagem dependendo da luz na sua sala de visualização. Apple AirPlay 2 e HomeKit são suportados.

squirrel_widget_272002

Disponível agora

Tamanhos de tela: 49in, 55in, 65in, 75in, 85in

LED de matriz completa, 3840 x 2160 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

A TV Sonys XH95 vem em uma ampla variedade de tamanhos de tela, de 49 a 85 polegadas, e cada um deles utiliza "as melhores tecnologias de imagem e som da Sony".

Isso é equivalente ao Picture Processor X1 Ultimate, à tecnologia de otimização do ambiente e ao conceito de Realidade acústica de áudio e som da imagem.

Essa última tecnologia usa um sistema de dois amplificadores, que controla um alto-falante principal e um tweeter "invisível" separadamente, além de uma unidade de alto-falante adicional recém-balanceada (X-Balanced Speaker) que permite que muito ar seja deslocado dentro de uma caixa fina. Infelizmente, esse sistema só pode ser encontrado nos modelos 55in, 65in e 75in.

Como em todas as TVs da Sony atualmente, Dolby Vision, HDR10 e HLG são suportados, juntamente com Dolby Atmos para som. Também é compatível com o Apple AirPlay 2 e o HomeKit.

squirrel_widget_191793

Disponível agora

Tamanhos de tela: 55in, 65in, 75in, 85in

LED de matriz completa, 3840 x 2160 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

Abaixando um pouco a gama de LEDs Full Array, a Sony XH90 ainda é uma TV HDR 4K muito capaz.

Possui todos os formatos HDR que você esperaria - HDR10, Dolby Vision e HLG - mais Dolby Atmos para som, mas também é um conjunto projetado para atender aos jogos da próxima geração quando chegar.

A TV é capaz de reproduzir conteúdo 4K 120fps, ideal para jogos de nível superior para PlayStation 5 quando o console faz sua estréia no final de 2020.

Ele também vem com o Modo Calibrado Netflix e Multi-Áudio Acústico com som de Alto-Falante Equilibrado X (em 65in e acima), mas aparentemente não possui a tecnologia de otimização ambiental do XH95 um pouco melhor.

Alexa, Assistente do Google, Apple AirPlay 2 e HomeKit são todos suportados.

squirrel_widget_235603

Disponível agora

Tamanhos de tela: 55in, 65in, 75in, 85in

LED, 3840 x 2160 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

A TV mais acessível da nossa lista de 2020 é a Sony XH80. É iluminado pela borda em vez de matriz completa, o que significa que a luz de fundo possui alguns recursos de escurecimento local, mas não no mesmo nível.

No entanto, ele ainda possui muitas das mesmas imagens e recursos de streaming do restante do intervalo. É compatível com Android TV inteligente, por exemplo, vem com controle de voz do Google Assistant e também é capaz de conectar dispositivos Alexa externos. E possui suporte para AirPlay 2 e HomeKit.

A funcionalidade da Android TV também significa que ele possui o Chromecast embutido, para que você possa enviar conteúdo de vários aplicativos diferentes diretamente para a tela.

E, com o Dolby Vision e o Dolby Atmos a bordo, ele pode obter HDR de alto nível e desempenho de áudio.