Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com a CES 2022 retornando a Las Vegas em janeiro próximo, a Sony mais uma vez fará uma coletiva de imprensa real em seu estande no dia anterior.

No entanto, se você não puder ir a Las Vegas, também pode assistir ao desenrolar ao vivo online.

Veja onde e como, além de algumas coisas que podemos esperar.

A conferência de imprensa da Sony na CES 2022 será realizada em seu estande no dia 4 de janeiro às 17h PST (hora local). Aqui estão os horários de início para diferentes fusos horários:

Costa Oeste dos EUA: 17h PST

Costa Leste dos EUA: 20h EST

Reino Unido: 1h GMT

Europa: 2h CET

Japão: 10h JST

Austrália (Sydney): 12h AEDT

Esperamos hospedá-lo aqui mais perto da hora.

Em alternativa, estará disponível para visualização na página Web dedicada da Sony CES 2022 , que também irá ao ar mais perto do início.

Embora não tenhamos tido nenhum aviso sobre produtos específicos ainda, a Sony tradicionalmente anuncia novos televisores durante a CES, então esperamos o mesmo novamente.

De fato, a conta oficial do Twitter da Sony no Reino Unido postou um teaser exatamente disso. Ele vai apresentar o que está chamando de linha "Bravia XR".

Também esperamos alguns sistemas de som, fones de ouvido e um pouco de música e dança sobre o sucesso do PlayStation 5 desde seu lançamento no final de 2020. Esperançosamente, haverá notícias de como a empresa planeja colocar mais no mercado e resolver ações questões.

É mais do que provável que haja alguns conceitos um pouco fora do comum nos quais a Sony também está trabalhando.

Atualizaremos quando ouvirmos algo mais concreto.