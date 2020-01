Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Tradicionalmente, a Sony é a marca que realizará sua conferência de imprensa no final do primeiro dia da CES . Isso não é diferente para 2020, com a marca japonesa pronta para exibir seu mais recente kit na maior feira de eletrônicos de consumo do mundo.

então o que você pode esperar? Ao contrário de muitos outros fabricantes, a Sony realiza a conferência no salão do estande de Las Vegas, não em um grande salão de hotel, por isso é muito mais focado no produto. Há até boatos de um teaser do PlayStation 5, então essa pode ser a grande conferência a ser assistida. Aqui está como ...

A conferência de imprensa da Sony na CES 2020 será realizada na segunda-feira, 6 de janeiro. Começa às 17:00, horário local. Aqui estão os diferentes horários locais:

Costa Oeste dos EUA: 17:00 PST

Costa Leste dos EUA: 20:00 EST

Reino Unido: 01:00 GMT (terça-feira, 7 de janeiro)

Europa: 02:00 CET (terça-feira, 7 de janeiro)

Você pode, basta ir ao site oficial da Sony, onde estará hospedando o vídeo ao vivo. Há também a opção de transmissão ao vivo do Vimeo , se você preferir.

Ao contrário de outros participantes importantes da CES, como Samsung e LG , a Sony raramente anuncia nada antes do show. O que torna sua apresentação um pouco mais emocionante.

Para 2020, suspeitamos que a Sony siga um caminho semelhante à sua concorrência, liderando o caminho na apresentação 8K com seus últimos avisadores, mas ainda haverá muito mais.

E se houver rumores, então pode ser o momento de termos uma brincadeira com o PlayStation 5, procurando criar a empolgação antes do lançamento do console no final do ano.

