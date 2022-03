A Sonos tem planos para um aplicativo de streaming de TV?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos aparentemente está recrutando engenheiros de software para trabalhar em um projeto "Home Theater OS", levando alguns a acreditar que está analisando a possibilidade de expandir seus serviços para televisores.

A empresa de tecnologia de alto-falante publicou várias listas de empregos para a equipe de desenvolvimento sênior para trabalhar em projetos para dispositivos, incluindo TVs.

Ainda não está claro se isso significa que a Sonos planeja lançar aplicativos Smart TV para Android TV ou outros sistemas operacionais de fabricantes para controlar seus sistemas de alto-falantes ou se planeja oferecer seus próprios serviços de streaming.

No entanto, fontes anônimas disseram ao Protocol que há muito tempo tem ambições de desempenhar um papel maior no streaming de TV.

A Sonos atua no mercado de cinema em casa/teatro há muitos anos, com a capacidade de vincular seus alto-falantes e subwoofers individuais em uma configuração 5.1 e, em tempos mais recentes, introduziu barras de som completas em sua linha, incluindo o Dolby Atmos -apoiando Sonos Arc .

Considerando que as listas de empregos incluem um "UX Lead - Next Generation Home Theater Experience", com a missão de trabalhar em "superfícies de dispositivos (celular, televisão, tablet e HW remoto) para oferecer uma experiência de entrega de conteúdo de próxima geração", parece que em breve também poderá estar presente na sua TV.

Escrito por Rik Henderson.