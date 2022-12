Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sky lançará seu próprio canal dedicado às crianças em fevereiro de 2023.

Substituindo a TV Baby no EPG (canal 609), Sky Kids será o lar de vários programas favoritos das crianças, incluindo Sky Kids Originals Dino Club, 123 Number Squad e My Friend Misty do Fearne Cotton.

Também terá Trolls: TrollsTopia, Clifford, o Grande Cão Vermelho, e Morph no canal no lançamento.

Morph, em particular, vê o retorno da tão amada figura plasticina que começou sua vida nos anos 70 no programa Take Hart da BBC. Suas últimas aventuras o verão e Chas continua a causar estragos na mesa de um artista.

Sky Kids estará livre de anúncios e funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana. Ele estará disponível a tempo para o primeiro semestre do ano.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A Baby TV continuará, mas mudará para o canal 626.

A Sky também apresenta mais de 10.000 episódios de conteúdo infantil para serem vistos sob demanda, de pessoas como Nick Jnr, Cartoon Network, e Nickelodeon. Sky Kids estará disponível para todos os assinantes do pacote Sky Kids na Sky Q, Sky Glass, Sky Stream, e Now.

Você pode descobrir como obter a Sky Kids no site oficial da Sky.

Escrito por Rik Henderson.