Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os proprietários da Sky Glass e Sky Stream têm agora a oportunidade de incluir o Ad Skipping como parte de suas contas mensais.

A Sky está oferecendo o serviço como um complemento ao seu pacote Sky Ultimate TV, muito parecido com UHD & Dolby Atmos, Sky Sports e Sky Cinema, para que os clientes possam escolher se querem pagar o complemento ou não.

Mas o que é Ad Skipping, o que você recebe por seu dinheiro, e quanto custa? Nós respondemos a todos.

O que é a Sky Ad Skipping e como ela funciona?

O pacote Ad Skipping está disponível para a Sky Glass e Sky Stream. Ele permite aos telespectadores avançar rapidamente através de anúncios encontrados em shows e filmes que eles reiniciaram ou em qualquer conteúdo sob demanda.

Ele também permite o encaminhamento rápido através de anúncios em aplicativos como All4, ITVX e STV Player, sem a necessidade de uma assinatura individual para esses serviços.

Se você não tiver o Encaminhamento de anúncios como parte de seu plano, você não pode encaminhar ou pular anúncios no Sky Glass ou no Sky Stream, embora você ainda possa pausar uma transmissão ao vivo e encaminhar através do anúncio para a transmissão ao vivo novamente.

Quanto custa o pacote de Anúncios Pulos de Anúncios?

Pular Anúncio custa £5 por mês em cima de sua assinatura Sky Glass ou Sky Stream existente.

Espere aí, eu já não tenho o pacote Ad Skipping?

Se você já é um proprietário da Sky Glass ou Sky Stream, há uma probabilidade de que você já tenha um Anúncio Saltando. Ele foi oferecido como um incentivo de 12 ou 18 meses para novos clientes, então pode ser que você ainda tenha um tempo decente antes que ele se torne um extra opcional.

Os proprietários da Sky Glass e da Sky Stream terão sido informados sobre a instalação quanto tempo a oferta introdutória deveria durar.

Você pode verificar se você já tem a Ad Skipping, indo para o fundo da tela inicial em sua Sky Glass TV ou Sky Stream Puck. Clique em"Meu Céu", depois em"Seus produtos".

Se você tiver um PIN configurado, você precisará inseri-lo, então clique em"Sky Subscriptions" e"Sky TV". Percorra a lista de assinaturas e você verá se o Ad Skipping está ativo ou não.

Há algum negócio sobre o Ad Skipping?

Embora não haja acordos no pacote Ad Skipping, as £5 por mês cobrem a capacidade de encaminhar anúncios rapidamente tanto na All4 como na ITVX - ambas normalmente cobram individualmente por esse recurso como parte de seus próprios planos de assinatura. A All4 custa £3,99 e a ITVX £5,99 por mês.

Além disso, há um acordo no pacote Sky Ultimate TV para novos clientes. Atualmente, o preço é de £23 por mês. A adição do Ad Skipping traz isso até £28 por mês, portanto é apenas £2 a mais do que o preço usual quando combinado.

Quando o anúncio Sky Ad Skipping estará disponível?

O serviço de Salto de Anúncios da Sky está disponível agora.

Escrito por Rik Henderson.