O Lionsgate+ chega na Sky Glass, Sky Stream e Sky Q

(Pocket-lint) - No mês passado, o Starzplay foi rebatizado como Lionsgate+, com o serviço de streaming do Lionsgate chegando como um aplicativo em várias TVs e dispositivos inteligentes, tais como Fire TV. Agora também está disponível em todas as plataformas da Sky.

O aplicativo Lionsgate+ pode ser encontrado na Sky Glass e Sky Stream agora, com uma versão da Sky Q para chegar aos clientes do Reino Unido e da Irlanda "no final desta semana". Ele também estará disponível na Sky Q e Sky Glass na Itália, e na Sky Q na Alemanha "ainda este ano".

O aplicativo dá acesso ao serviço de streaming, incluindo suas séries de TV, como Pennyworth, Doom Patrol, Gaslit e Outlander, além de toda uma série de filmes de arquivo, como American Psycho e a oportuna saga de Halloween.

Uma assinatura do Lionsgate+ custa £5,99 por mês no Reino Unido, 4,99 euros por mês na Irlanda. Isso é independente da plataforma através da qual você assina.

Você precisa se inscrever através do site do Lionsgate+ (você não pode através do aplicativo em si), mas há um período experimental de 30 dias para novos membros.

A mesma assinatura também funciona em outras plataformas, incluindo Android, iPhone, iPad e PCs (Mac e Chromebooks incluídos). Você também pode baixar shows em dispositivos móveis para assistir off-line.

