Sky Stream / Conceito de vidro vindo para os EUA em 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sky Stream é lançada no Reino Unido na terça-feira 18 de outubro de 2022 e os clientes americanos também devem ficar de olho na plataforma de TV sobre banda larga - ela está chegando aos Estados Unidos em 2023 também.

A proprietária da Sky Comcast planeja introduzir o conceito nos Estados Unidos através da Foxtel, Pocket-lint já foi informada.

Fraser Stirling, o diretor global de produtos da Sky e Comcast, explicou que a plataforma por trás do novo serviço Sky Stream e da Sky Glass - chamada de Entertainment OS - também será usada em dispositivos de streaming que se dirigem sobre o Atlântico: "No próximo ano, nos Estados Unidos, veremos todas as grandes coisas que estamos fazendo aqui na Sky Glass combinadas com a incrível plataforma que temos", disse ele.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Estamos usando a mesma tecnologia, seja um conjunto de dispositivos, software embarcado, serviços de nuvem e uma UI / UX inteira, que enviaremos globalmente. Veremos esse sangramento nos EUA também".

"É algo que podemos fazer que outros não podem, que temos tanta experiência - uma forma de criar uma experiência que está no coração da casa".

A Sky Stream é essencialmente uma Sky Glass TV sem a TV. Ela fornece a mesma interface de usuário, com conteúdo de TV transmitido inteiramente pela Internet combinado com aplicativos e serviços de terceiros, tudo em um pequeno dispositivo do tipo "puck-like".

Ela é 4K HDR (Dolby Vision) habilitada e é capaz de reproduzir áudio Dolby Atmos também.

O que o torna especialmente atraente para os consumidores é que é uma forma de obter uma experiência completa de TV paga sem instalação ou alarde. A Sky oferece até mesmo em um contrato de 30 dias em andamento no Reino Unido, embora os fornecedores dos EUA, sem dúvida, irão oferecer dispositivos similares sob seus próprios planos de assinatura.

Escrito por Rik Henderson.