Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sky estará lançando uma grande atualização de software para sua Sky Glass TV que melhora drasticamente a qualidade da imagem.

Desde seu lançamento há um ano, a Sky Glass ganhou muitos fãs - não menos importante porque oferece uma solução completa de TV, sistema de som e experiência completa da Sky sobre banda larga. No entanto, uma crítica que enfrentou nesse meio tempo foi a de que suas imagens têm sido simplesmente boas, ao invés de espetaculares.

Isso está prestes a mudar.

A Pocket-lint foi convidada para a sede da Sky para dar uma olhada no novo software que chega a todas as TVs Sky Glass antes do final de 2022 e que melhora o contraste e outros aspectos de seu desempenho de imagem.

Embora ainda não possamos mostrar imagens das melhorias, vimos uma comparação lado a lado do atual processamento de imagens e da próxima atualização, e podemos dizer honestamente que há uma diferença marcante.

O novo software de imagem foi reconstruído a partir do zero e essencialmente refaz a luz de fundo e o tom, criando níveis de preto mais precisos e menos cinzas lavadas.

Novos aspectos incluem o reconhecimento da barra preta, que efetivamente desliga a luz de fundo diminuída localmente nas áreas onde as barras pretas aparecem - enquadrando uma imagem com mais precisão. Os níveis de preto têm mais profundidade em geral, enquanto os destaques especulares são renderizados com maior precisão para dar uma imagem com maior impacto.

Teremos que checar a atualização final quando ela chegar aos modelos de consumo Sky Glass nos próximos meses, mas as melhorias são certamente promissoras a partir de nossa breve demonstração até o momento.

Ainda não há data definitiva sobre o novo lançamento do software, mas nos foi dito "antes do Natal". Ele estará disponível para todos os clientes da Sky Glass através de uma atualização por via aérea.

Escrito por Rik Henderson.