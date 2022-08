Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Pode ser óbvio para qualquer um que tenha assistido ao primeiro episódio, mas a prequela do Jogo dos Tronos, Casa do Dragão, provou ser um grande sucesso.

Os números e as pontuações nos sites de classificação da televisão têm sido muito positivos e agora temos a confirmação de que foi renovado para uma segunda temporada.

-

Baseado no livro Fire & Blood de George RR Martin e estabelecido quase 200 anos antes de Daenerys Targaryen fazer sua candidatura ao Trono de Ferro, a Casa do Dragão se concentra em uma guerra civil potencialmente sangrenta entre os antepassados.

Ela estrela Paddy Considine como Rei Viserys Targaryen, e Matt Smith como seu irmão e perigoso rival Damon.

O primeiro episódio começou com algumas cenas chocantes e promete ficar ainda mais sangrento e ousado à medida que a temporada 1 avança. A temporada 2, sem dúvida, será igualmente emocionante.

"House of the Dragon já está provando ser um sucesso de audiência, e nós prevemos que irá de força em força devido aos cativantes contos de história e aos incríveis valores de produção", disse o diretor administrativo de conteúdo da Sky, Zai Bennett. "Estamos ansiosos para compartilhar uma segunda série com nossos clientes na Sky e Agora".

A mostra é feita pela HBO nos EUA e está disponível na HBO Max lá. A Sky Atlantic o transmite no Reino Unido, com a Sky também oferecendo o programa sob demanda em seus serviços Sky Q, Sky Glass e Now.

Escrito por Rik Henderson.