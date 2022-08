Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sky anunciou o próximo lançamento de This England - não confundir com o filme This is England. Em vez disso, This England era conhecida anteriormente como This Sceptred Isle e é um drama original da Sky que cobre o Primeiro Ministro Boris Johnson e o governo britânico na primeira onda da pandemia de Covid-19.

Isto é tudo o que você precisa saber sobre Esta Inglaterra, incluindo como observá-la, quando ela será liberada e o que ela cobrirá.

21 de setembro

Esta Inglaterra será lançada em 21 de setembro no Reino Unido. Ela foi co-escrita e dirigida por Michael Winterbottom.

Atualmente não há notícias sobre quando, ou se, será lançado fora do Reino Unido, embora atualizemos este recurso quando soubermos mais.

Esta Inglaterra é um original do céu. Portanto, provavelmente não será surpresa que você precisará de uma assinatura Sky para poder vê-la. O drama será lançado no Sky Atlantic, e você também poderá assisti-lo no Now com uma assinatura da Entertainment. Todos os episódios serão lançados de uma só vez.

Agora está oferecendo agora uma assinatura de Entretenimento e Filme que vê ambos custando £14,99 por mês por seis meses. Isto lhe dá acesso a programas como Casa do Dragão, Jogo dos Tronos, A Princesa e filmes incluindo Homem-Aranha: No Way Home, Dune e The Matrix Resurrections.

Esta Inglaterra se concentra no Primeiro Ministro Boris Johnson e no Governo Britânico durante a primeira onda da pandemia global da Covid-19.

Segundo Sky: "Esta Inglaterra vai contar a história de alguns dos eventos mais devastadores que já aconteceram no Reino Unido, e de um primeiro-ministro liderando nestes tempos sem precedentes.

"O drama traçará o impacto na Grã-Bretanha a partir desta pandemia, uma vez em uma geração, e a resposta de cientistas, enfermeiras e médicos enquanto trabalhavam incansável e heroicamente para conter e superar o vírus".

"Ele se baseia no testemunho em primeira mão de pessoas de todas as camadas sociais; do Número 10 Downing Street, do Departamento de Saúde, do Grupo Consultivo Científico para Emergências (SAGE), e de hospitais e casas de repouso em todo o país".

Alguns dos membros do elenco desta Inglaterra foram revelados, alguns deles graças ao Prazo Limite. Você pode encontrar uma lista abaixo de alguns dos que aparecerão no drama e quem eles representarão.

Kenneth Branagh como Primeiro Ministro Boris Johnson

Ophelia Lovibond como Carrie Symonds

Simon Paisley Day como Dominic Cummings

Andrew Buchan como Matt Hancock

Haverá seis episódios no drama factual "This England factual".

Não se sabe atualmente quanto tempo serão esses episódios, embora esperemos que sejam uma hora com anúncios e, portanto, 45 minutos se você estiver assistindo On Demand e for capaz de pular por aí.

A Sky lançou um par de teasers para This England, com o último chegando no dia 18 de agosto. Você pode assistir aos dois abaixo.

Não vamos mentir, a semelhança entre Kenneth Branagh e Boris Johnson é assombrosa.

Aqui está o primeiro teaser também:

Escrito por Britta O'Boyle.