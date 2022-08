Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A série de pré-estréias do Game of Thrones, House of the Dragon, estreará neste fim de semana na HBO nos EUA e na Sky no Reino Unido, mas a HBO nos deu um último teaser antes do lançamento do espetáculo.

A empresa largou um trailer de um minuto intitulado "Fire Will Reign" e começa com a voz de Viserys Targaryen dizendo: "O caminho à frente é incerto, mas o fim é claro".

Ele continua, "estamos melhor defendidos" e responde "contra quem" com "quem quer que se atreva a nos desafiar". Suas palavras finais no trailer são: "A ameaça de guerra paira sobre nós". O trailer então conclui com as palavras "O fogo reinará" e há muito fogo. Você pode assistir a todo o teaser no topo desta página.

A Casa do Dragão é baseada no 'Fogo e Sangue' de George R.R Martin e conta a história da Casa Targaryen. Está marcada 200 anos antes dos eventos que compuseram a série Game of Thrones.

Como Game of Thrones, porém, um episódio será lançado semanalmente na HBO e Sky, após a estréia. Há 10 episódios no total, esperando-se que o episódio final caia no dia 23 de outubro.

House of the Dragon estreará na HBO às 21h ET/PT de 21 de agosto de 2022. Isso fará sua estréia no Reino Unido no Sky às 2 da manhã do dia 22 de agosto de 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.