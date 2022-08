Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Houve vários documentários sobre a princesa Diana ao longo dos anos. Ela era adorada pelo público britânico - embora muito tristemente, muito escrutinada também.

Com o 25º aniversário de sua trágica morte em 31 de agosto, The Princess da HBO é o mais recente documentário sobre a vida de Diana e tem havido muita propaganda sobre ela. Isto é tudo o que você precisa saber sobre A Princesa, incluindo como assistir e quando foi lançado.

-

13 de agosto de 2022

O documentário "A Princesa" da HBO foi lançado às 20h, horário do leste, em 13 de agosto de 2022. Ele foi ao mesmo tempo ao ar no Reino Unido - que foi às 02h00 BST em 14 de agosto - por isso está disponível para assistir agora.

O documentário "The Princess" tem 2 horas e 4 minutos de duração.

'A Princesa' é um lançamento da HBO, então para aqueles nos EUA, você vai precisar de uma assinatura HBO Max para assistir ao documentário.

Para aqueles no Reino Unido, os lançamentos originais da HBO normalmente vão para a Sky graças a um acordo de programação e 'A Princesa' não é diferente. O acordo vê "A Princesa" no ar na Sky Documentaries, então você precisará de uma assinatura Sky para assistir ao documentário ou de uma assinatura Now Entertainment.

Como mencionamos, 'The Princess' foi ao ar pela primeira vez às 2 da manhã de 14 de agosto de 2022 no Reino Unido. Agora está disponível On Demand para clientes da Sky e estará disponível na Sky até 13 de setembro.

O documentário The Princess da HBO é sobre a Princesa Diana do País de Gales e depende apenas de imagens de arquivo para dar uma nova perspectiva sobre a vida, o trabalho e a morte devastadora de Diana.

O documentário não revelará nenhum segredo ou nada que aqueles que seguiram a vida de Diana não saibam, mas o cineasta Ed Perkins, da Princesa, disse: "Estou muito consciente de que já foi dito muitas e muitas vezes, mas espero que com nossa abordagem, possamos não só... contar a história de Diana, mas espero que aponte a câmera de volta para todos nós para fazer algumas perguntas maiores sobre nós mesmos, sobre nossa relação com a monarquia e nossa relação com as celebridades".

Ele também disse: "Nós realmente tentamos com esta história não incluir os momentos que todos já viram muitas, muitas vezes ao longo dos anos".

A HBO descreve o documentário como contando a história da "adoração esmagadora [e] intenso escrutínio de cada movimento de Diana e o constante julgamento de seu personagem".

Há um trailer para o documentário A Princesa, sim. Você pode vê-lo abaixo, bem como no topo desta página, para lhe dar uma idéia do que você pode esperar do filme.

Escrito por Britta O'Boyle.