Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Oleksandr Usyk conheceu Anthony Joshua pela primeira vez em 25 de setembro de 2021, o que resultou em uma derrota por decisão unânime para Joshua, perdendo os títulos da WBA (Super), WBO e IBF para Usyk. Mas os dois estão voltando ao ringue depois de quase um ano, com a luta remarcada a partir de maio.

O peso pesado britânico Joshua - agora trabalhando com o treinador americano Robert Garcia ao lado de Angel Fernandez - poderá vingar sua segunda derrota em sua carreira e reconquistar seus títulos? Ou será que o indiscutível campeão mundial de pesos cruzados de 2018, Usyk, irá defender os três cintos de pesos pesados?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a desforra Usyk vs Joshua, inclusive quando ela está ocorrendo, como você pode assistir e quanto custa.

A desforra Oleksandr Usyk e Anthony Joshua ocorrerá em 20 de agosto de 2022. A luta está programada para acontecer em Jeddah, Arábia Saudita. A cobertura do evento começará às 18h (BST), com os passeios pelo ringue principal do evento previstos por volta das 21h.

Duas repetições de duração completa serão exibidas às 8h (BST) e 15h (BST) no domingo, 21 de agosto.

A luta original entre os dois aconteceu no Estádio Tottenham Hotspur em Londres e diz-se que foi uma das lutas mais assistidas na história da Sky Sports.

A desforra Usyk vs Joshua 2 estará disponível para assistir exclusivamente nos escritórios da Sky Sports Box no Reino Unido e na Irlanda. Ela estará disponível na Sky Sports Box Office (Sky canal 491), Sky Sports Box Office HD (Sky canal 492) e em UHD com Dolby Atmos disponível.

Você também pode assistir à partida no Sky Sports Box Office, que pode ser baixado no PC/Desktop/Mac, através do aplicativo Sky Sports Box Office Android ou iOS ou transmiti-lo em seu bastão inteligente AGORA ou em sua caixa AGORA.

A desforra Usyk v Joshua 2 tem um preço diferente, dependendo de quando você paga. Até 00:00 BST do dia anterior ao combate - 19 de agosto, os do Reino Unido pagarão £26,95 e os da República da Irlanda pagarão £31,95 para marcar o combate.

No dia da luta - 20 de agosto - custará £26,95 no Reino Unido e 31,95 na Irlanda em todas as reservas "self-service", o que inclui controle remoto e online, mas se você reservar por telefone, pagará £31,95 no Reino Unido e 36,95 na Irlanda. Há também uma taxa de reserva adicional de £2 se você reservar através de um agente.

A partir das 00:00 BST do dia 20 de agosto, o preço reverterá para o preço original de £26,95 e 31,95.

Você pode reservar para assistir à luta Usyk vs Joshua da Sky Box Office agora.

Escrito por Britta O'Boyle.