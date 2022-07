Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Muitos deputados e ministros do governo Tory (atuais e anteriores) jogaram seus chapéus no ringue na corrida para ser o próximo líder do Partido Conservador e, portanto, o primeiro-ministro do Reino Unido.

O processo para substituir Boris Johnson como líder e PM começou e pode durar até o início de outubro. Provavelmente haverá várias rodadas de votação para apressar os candidatos, então os dois últimos irão frente a frente com todos os membros do Partido Conservador votando na escolha final.

Enquanto isso, esperamos muita conversa e debate, com a Sky anunciando que dará início aos procedimentos com um debate ao vivo na TV.

Veja aqui como assistir e quem participará.

O primeiro debate ao vivo na TV para encontrar o próximo líder conservador acontecerá na noite de segunda-feira, 18 de julho de 2022.

O debate de liderança do Tory Party acontecerá nos estúdios do Sky News em West London e, portanto, será exibido no Sky News. Ele será apresentado por Kate Burley e contará com perguntas de um público de estúdio virtual.

Você poderá assistir no Sky News via Sky Q, Sky Glass, Virgin Media, BT TV, e em qualquer lugar que seja capaz de receber o canal gratuito Freeview. Portanto, basicamente, em qualquer TV.

Alternativamente, você pode transmiti-lo através dos aplicativos Sky Go ou Sky News em dispositivos móveis e TVs inteligentes, ou ao vivo on-line através do site da Sky News.

Aqui está a lista atual de candidatos na corrida para se tornar o próximo líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do Reino Unido.

Kemi Badenoch - Ex-Ministro de Estado do Governo Local, Fé e Comunidades - Deputado pela Saffron Walden

- Ex-Ministro de Estado do Governo Local, Fé e Comunidades - Deputado pela Saffron Walden Suella Braverman - Procuradora-Geral da República - MP de Fareham

- Procuradora-Geral da República - MP de Fareham Jeremy Hunt - MP para o sudoeste do Surrey

- MP para o sudoeste do Surrey Sajid Javid - Ex-Secretário de Saúde - Deputado pelo Bromsgrove

- Ex-Secretário de Saúde - Deputado pelo Bromsgrove Penny Mordaunt - Ministra de Estado - MP de Portsmouth North

- Ministra de Estado - MP de Portsmouth North Grant Schapps - Secretário de Transportes - Deputado pela Welwyn Hatfield

- Secretário de Transportes - Deputado pela Welwyn Hatfield Rishi Sunak - Ex-Chanceler do Tesouro - Deputado por Richmond (Yorks)

- Ex-Chanceler do Tesouro - Deputado por Richmond (Yorks) Liz Truss - Ministra das Relações Exteriores - MP do Sudoeste de Norfolk

- Ministra das Relações Exteriores - MP do Sudoeste de Norfolk Tom Tugendhat - MP para Tonbridge e Malling

- MP para Tonbridge e Malling Nadhim Zahawi - Chanceler do Tesouro - deputado por Stratford-on-Avon

Para ser elegível para ser o próximo líder do partido e, portanto, primeiro-ministro, cada candelabro deve ter o apoio oficial de pelo menos oito deputados em exercício.

O concurso pede a todos os deputados do partido que votem em seu candidato favorito por voto e qualquer um que receba menos de 18 votos será eliminado.

Um segundo turno eliminará então qualquer pessoa que receba menos de 36 votos. Isto continuará até restarem apenas dois candidatos,

Quando há apenas dois candidatos restantes, a votação é aberta a todos os membros do Partido Conservador. Isto é feito através de uma votação postal e resultará em um vencedor.

Escrito por Rik Henderson.