Época de sucessão 4: Eis o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A sucessão está voltando. Uma temporada 4 começou a produção e finalmente descobriremos o que as crianças Roy farão agora que foram enganchadas no estoque Waystar RoyCo depois de tentarem seu próprio golpe.

Mas quando será transmitido, e o que mais podemos esperar da última temporada de um dos shows mais quentes do mundo?

Aqui está o que sabemos até agora sobre a temporada 4 de Sucessão.

A sucessão foi renovada para uma quarta temporada no final do ano passado, mas considerando que a produção só começou em junho de 2022 - como confirmado pela conta oficial do programa no Twitter - não veremos a quarta temporada de Sucessão até o final de 2022, pelo menos.

A produção na quarta temporada de Sucessão começou. pic.twitter.com/9sQAncXra0- Sucessão (@succession) 27 de junho de 2022

Vale ressaltar que a terceira temporada estreou em outubro de 2021 - após uma ausência de dois anos devido à pandemia.

Se fizéssemos um palpite, portanto, pensamos que fará parte da programação de outono da HBO este ano, e poderia chegar a outubro novamente.

A sucessão é um original da HBO e está na HBO Max nos EUA. Uma assinatura do HBO Max custa $14,99 por mês sem anúncios (ou $9,99 por mês com anúncios).

Como a HBO Max não está disponível em territórios fora dos EUA, foram feitos acordos com emissoras locais. Por exemplo, a Succession está na Sky no Reino Unido - como acontece com outros conteúdos exclusivos da HBO.

Você precisará de uma assinatura na Sky Q, Sky Glass, BT TV ou Virgin Media que cubra o acesso à Sky Atlantic para assistir ao programa. Alternativamente, você também pode pagar pela assinatura do Now Entertainment para transmitir através do serviço através de múltiplos dispositivos.

Foi confirmado que haverá 10 episódios na estação Succession 4 - assim como nas estações 1 e 2.

A temporada 3 é a única a diferir, tendo sido truncada a nove episódios devido às filmagens sob diretrizes pandêmicas.

A HBO lançou uma breve sinopse oficial da Temporada 4 de Sucessão: "A venda do conglomerado de mídia Waystar Royco ao visionário técnico Lukas Matsson se aproxima cada vez mais", revela.

"A perspectiva desta venda sísmica provoca angústia existencial e divisão familiar entre os Roys, pois eles antecipam como serão suas vidas quando o negócio for concluído". Segue-se uma luta pelo poder à medida que a família pesa um futuro onde seu peso cultural e político é severamente reduzido".

Há várias maneiras de recuperar o atraso nas três primeiras épocas de Sucessão.

As temporadas 1, 2 e 3 estão disponíveis sob demanda para assinantes da HBO Max nos EUA, Sky e Now no Reino Unido.

Alternativamente, as três temporadas podem ser adquiridas on-line através de inúmeros serviços de vídeo digital, incluindo Prime Video, Apple TV, e Google Play TV & Movies. Você pode comprar episódios individuais ou temporadas inteiras.

Além disso, se você preferir possuir um disco físico, a Succession season 1 está disponível em Blu-ray. Entretanto, as temporadas 2 e 3 nunca chegaram ao lançamento do disco BD, embora você possa obter os três em um único pacote de DVD.

É muito cedo para dizer se uma quinta temporada de sucessão está planejada. Não havia sido confirmada no momento em que escrevemos.

Escrito por Rik Henderson.