(Pocket-lint) - O drama médico Anatomia de Grey continuou, muito depois de alguns dos melhores personagens que restaram. Muita coisa aconteceu desde os dias de McDreamy e McSteamy, e mesmo que muitos dos membros do elenco original não sejam mais - com exceção de alguns breves retornos na temporada 17 - ela conseguiu nos manter a todos viciados por quase duas décadas.

Havia algumas dúvidas sobre seu futuro, mas com a temporada 19 confirmada, o espetáculo continua. Isto é tudo o que sabemos sobre a temporada 19 da Grey's Anatomy, incluindo quando será lançada e como assistir a ela quando estiver. Você também encontrará onde assistir as temporadas anteriores da Grey's Anatomy (todas as 18).

Foi confirmado que a temporada 19 da Grey's Anatomy estreará nos EUA em 6 de outubro de 2022.

Nova notificação recebida!#GreysAnatomy estará de volta em 6 de outubro na ABC!

Quanto ao Reino Unido, normalmente temos que esperar um pouco após a data dos EUA antes de chegar. A temporada 18 desembarcou nos EUA em 30 de setembro de 2021, antes de chegar ao Reino Unido quase seis semanas depois, em 10 de novembro de 2021.

Se a temporada 19 seguir um padrão semelhante, poderá chegar ao Reino Unido por volta de meados de novembro, mas nada está confirmado ainda.

Para aqueles nos EUA, a temporada 19 da Grey's Anatomy estará disponível no ABC quando ela chegar. Ela também provavelmente fluirá no Hulu, como a estação 18 fez.

Para aqueles no Reino Unido, a temporada 19 da Grey's Anatomy provavelmente chegará à Sky Witness quando ela aterrissa. Portanto, você poderá assisti-los com uma assinatura Sky ou Now. No entanto, nada está confirmado no Reino Unido até o momento.

Ainda não se sabe quantos episódios da temporada 19 da Grey's Anatomy oferecerão.

A temporada 18 teve 20 episódios, o que permitiu que o programa atingisse também a marca dos 400 episódios. A maioria das estações, com exceção da estação 17, estação 4 e estação 1 tiveram mais de 20 episódios, então esperaríamos em torno da marca de 20 para a estação 19 também, embora nada esteja confirmado até agora.

*AVISO: SPOILERS PARA A TEMPORADA 18*.

A temporada de Anatomia de Grey 18 deixou várias perguntas sem resposta, portanto há muito terreno para a temporada 19 para cobrir.

Primeiramente, depois que o programa de residência foi cortado no hospital Grey Sloan, Miranda Bailey renunciou e Richard Webber tirou licença para ir de férias com sua esposa Catherine. Esta viu Meredith optar por assumir Bailey como Chefe de Cirurgia para que a temporada 19 a veja em seu novo papel.

Mas esse novo papel colocou em risco sua relação com o Dr. Nick Marsh, depois que ela disse a ele para voltar para Minnesota sem ela. Apesar de persegui-lo, ela chegou lá tarde demais, com Marsh parecendo já ter partido. Mas certamente ainda não acabou para eles.

Há também perguntas sem resposta sobre a Dra. Hunt e a Dra. Altman que estão fugindo com seus filhos depois que Hunt foi denunciado à Bailey por seu programa de assiste-suicídio. Sendo ambos personagens principais, será que eles vão voltar?

Há muito mais para a temporada 19 para focar também, como a relação de Amelia com o Dr. Kai Bartley e Link e a amizade de Jo.

Alguns regulares já foram confirmados para a temporada 19 da Grey's Anatomy, incluindo Ellen Pompeo como Dra. Meredith Grey, James Pickens Jr. como Dr. Richard Webber e Chandra Wilson como Dra. Miranda Bailey.

Também esperamos que os seguintes retornem para a temporada 19:

Kelly McCreary como Dra. Maggie Pierce

Caterina Scorsone como Dra. Amelia Shepherd

Camilla Luddington como Dr. Jo Wilson

Jake Borelli como Dr. Levi Schmitt

Chris Carmack como Link (Dr. Atticus Lincoln)

Anthony Hill como Dr. Winston Ndugu

Há um par de personagens que poderiam aparecer como convidados, como Jesse Williams como o Dr. Jackson Avery e Sarah Drew como o Dr. April Kepner, que voltou romanticamente reunido para a final da temporada 18.

Há também um par de personagens cujas aparições estão em suspenso, como Scott Speedman como Dr. Nick Marsh, Kim Raver como Dr. Teddy Altman e Kevin McKidd como Dr. Owen Hunt.

A temporada de Anatomia de Grey 18 concluída nos EUA em 26 de maio de 2022. Você pode transmitir todos os 20 episódios em Hulu, bem como através do site da ABC.

Para aqueles no Reino Unido, a temporada 18 da Grey's Anatomy está disponível através da Disney+. Você pode ler tudo sobre a temporada 18 da Grey's Anatomy em nosso recurso separado.

Existem 400 episódios de Grey's Anatomy para alcançar antes da estação 19, que é basicamente o paraíso da observação. As temporadas iniciais também são excelentes. Nós as amamos tanto que até as revemos a todas.

As temporadas 1-18 da Grey's Anatomy estão todas disponíveis na Disney+ no Reino Unido.

Nos EUA, você pode assistir as temporadas 1-16 na Netflix. As temporadas 17 e 18 estão disponíveis no Hulu ou no site da ABC.

Escrito por Britta O'Boyle.