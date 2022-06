Como montar a Paramount+ na Sky Q e Sky Glass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Paramount+ foi lançada no Reino Unido. O novo serviço de streaming é o lar do Star Trek, a série de TV Halo e muitos outros programas e filmes. Ele também é gratuito para muitos clientes da Sky Q e Sky Glass.

Normalmente £6,99 por mês, o serviço vem sem custo extra para os assinantes da Sky Cinema. Além disso, uma vez que você tenha ativado uma conta Paramount+ através da Sky, você pode usar qualquer um dos aplicativos móveis, web e TV.

Alternativamente, se você não for assinante da Sky Cinema, você ainda poderá assistir ao conteúdo da Paramount+ através do aplicativo em seu dispositivo Sky.

Veja aqui como configurá-lo.

A Paramount+ está agora disponível tanto no Sky Q como no Sky Glass. Para configurá-la, encontre o aplicativo na seção Apps da tela inicial ou use a voz dizendo "Paramount Plus" para seu comando de voz ou, na Sky Glass, o microfone da TV (dizendo "Hello Sky" primeiro).

Uma vez aberto, o aplicativo oferecerá duas opções:"Get Paramount+" e"Sign in with Paramount+".

Se você é assinante da Sky Cinema, clique em"Get Paramount+". Se você quiser apenas assinar a Paramount+ separadamente, vá para paramountplus.com, crie uma conta, retorne e clique na outra opção para entrar com seu sinal em detalhes.

Os usuários do céu que clicarem em"Get Paramount+" serão tratados em uma tela com um código QR para escanear usando um tablet ou telefone. Há também um endereço web se você preferir usar um PC. Isto o leva a uma página Sky.com onde você pode ativar a Paramount+ usando seu Sky ID.

Uma vez feito, você será então direcionado à própria Paramount+ para criar sua conta gratuita.

Volte ao seu dispositivo Sky, abra novamente o aplicativo da Paramount+ e desta vez clique em"Entrar com a Paramount+".

Digite seus detalhes recém-criados e vá embora. Você também pode criar perfis para toda a família, incluindo perfis com bloqueio de idade para crianças.

Infelizmente, você não pode vincular uma conta da Paramount+ à sua assinatura Now, mesmo que você tenha uma assinatura de Cinema.

Entretanto, devido a um acordo entre a Sky e a Paramount, você encontrará uma grande quantidade de novos filmes da Paramount disponíveis para transmissão.

Escrito por Rik Henderson.