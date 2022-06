Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O canal Syfy está sendo rebatizado no Reino Unido, para a Sky Sci-Fi, já que a emissora também renova sua linha de conteúdo.

A partir de 26 de julho de 2022, a estação de propriedade da empresa controladora da Sky, a Comcast (via NBCUniversal), será adicionada à linha de canais da própria Sky.

Os novos programas que chegarão à Sky Sci-Fi na semana e mês de lançamento incluem a estréia no Reino Unido do SurrealEstate, uma série paranormal estrelada por Tim Rozon e Sarah Levy de Schitt's Creek, mais a série de TV Day of the Dead baseada na franquia de filmes de terror de George A Romero.

A programação clássica também estará disponível no novo canal, com Star Trek, Stargate e Quantum Leap entre muitos programas de grande nome a serem disponibilizados. As mini séries de Stephen King's It e Salem's Lot também foram adquiridas, assim como filmes como Bullet Train Down, Thor: God of Thunder e Bram Stoker's Dracula.

Muitas séries também estarão disponíveis para binge como conjuntos de caixas sob demanda.

"Das aventuras espaciais à fantasia futurista, a Sky Sci-Fi se juntará à série de marcas de gênero lançada no ano passado e oferecerá um novo universo para os espectadores explorarem", disse o diretor administrativo de conteúdo da Sky UK e Irlanda, Zai Bennett.

"A nova marca tornará mais fácil para as pessoas encontrarem exatamente o que querem, com os favoritos dos fãs, uma infinidade de conteúdos sob demanda, bem como uma explosão de novos e empolgantes shows para os fanáticos por ficção científica".

O canal Sky Sci-Fi estará disponível no Sky Q e Sky Glass na 152 no EPG. Ele também estará disponível no serviço Sky Now de propriedade da Sky, mais a Virgin Media (no canal 138).

Escrito por Rik Henderson.