Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Sky Glass lançou sua TV tudo em um, também revelou o disco Sky Stream - um pequeno set-top-box que permite a visualização de mutliroom para os clientes da Sky Glass.

O disco pode ser conectado a uma TV em outro lugar da casa, oferecendo a interface completa da Sky Glass e as propriedades de streaming no conjunto adicional.

No entanto, até o momento, ele só estava disponível para os clientes da Sky Glass - precisando do sistema de TV dedicado para funcionar. Isso vai mudar em breve.

A Sky anunciou que o disco Sky Stream também estará disponível como um dispositivo autônomo, para aqueles que não querem ou não podem ter o serviço Sky Q via satélite, mas ainda querem uma experiência completa com a Sky TV em suas televisões existentes.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

HDR DE 4K

Dolby Atmosfera

Sky TV, Netflix, Disney+, Apple TV+

BBC iPlayer, ITV Hub (a ser ITVX em breve), All 4, My5

O disco Sky Stream é uma caixa relativamente pequena, conectada à Internet, que você conecta à sua TV por HDMI e pode atualmente ser usada como uma extensão da Sky Glass - a TV vendida pela própria Sky.

Ele pode ser conectado através de banda larga com fio ou Wi-Fi ao seu roteador e transmitir até 4K HDR de vídeo e áudio Dolby Atmos.

Até seis pucks Sky Stream podem ser usados na mesma casa, juntamente com um máximo de três Sky Glass TVs. Um disco vem com seu próprio controle remoto de voz e a interface do usuário é idêntica à da Sky Glass.

Isso significa que você pode assistir TV ao vivo e sob demanda da Sky e de muitos parceiros, incluindo Netflix, Apple TV+ e Disney+. O conteúdo dos serviços de streaming dos parceiros será integrado à programação da própria Sky na tela inicial e em todos os menus.

Atualmente, a Sky cobra £50 por cada disco da Sky Stream que você adicionar à sua configuração.

Ainda não se sabe quanto cobrará pelo disco como produto autônomo, nem o preço planejado para o conteúdo ao vivo e sob demanda ao tomar o disco Sky Stream por conta própria.

Tamanho: 108 x 18 x 108mm

O disco Sky Stream é um dispositivo bastante simples, projetado para ser facilmente instalado pelo usuário, em vez de exigir uma instalação completa.

Aqui estão suas saídas:

1 x HDMI 2.1

porta Ethernet

Wi-Fi

Porta de 230V AC

Como explicado acima, o disco Sky Stream tem a mesma interface de usuário da Sky Glass. Isso significa que ele difere do Sky Q na medida em que ele se abre para uma tela doméstica em vez de uma TV ao vivo. Sky Q, por exemplo, abre para a tela inicial, mas com uma caixa de TV ao vivo no canto superior esquerdo - você não percebe isso no disco Sky Stream.

Ele também difere do Sky Q, pois não consegue gravar programas. Em vez disso, você obtém uma barra de Playlist na tela inicial, na qual você pode fixar programas e filmes atuais ou futuros apertando o botão Playlist no controle remoto.

Você pode então assistir a versão "catch-up" ou sob demanda desse programa quando disponível, clicando nele.

O controle e a busca por voz também está disponível no disco Sky Stream. Você precisará do controle remoto para isso, já que ele não possui o microfone embutido que você obtém com o Sky Glass.

Como o disco Sky Stream requer uma conexão de Internet para funcionar, você precisará ter pelo menos uma conexão de banda larga de 10Mb/s.

Para a melhor conexão - para assistir filmes 4K HDR ou esportes, por exemplo - é sugerido que você precisa de um mínimo de 30Mb/s de banda larga.

O disco Sky Stream está disponível agora para clientes existentes e novos da Sky Glass.

Será lançado como um produto autônomo "ainda este ano".

Escrito por Rik Henderson.