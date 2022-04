Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky deve oferecer seu dispositivo de streaming de disco Sky Stream como um produto autônomo para aqueles que preferem obter a Sky TV através de uma conexão de internet em vez de via satélite.

Isso significa que os clientes que não querem trocar sua TV e/ou sistema de som pela Sky Glass, mas ainda querem a experiência on demand e live TV, podem optar pelo disco em seu lugar.

Os clientes com a Sky Glass continuarão a poder usar os pucks Sky Stream ao redor da casa para uma experiência de múltiplos quartos, mas também funcionará independentemente da TV.

O disco Sky Stream é capaz de 4K HDR e suporta Dolby Atmos. Ele usa a mesma interface de usuário da Sky Glass, ao invés da da Sky Q, portanto transmite todo o conteúdo, incluindo a TV ao vivo.

Ele não pode gravar programas, mas você pode atribuir programação a seu recurso de playlist. Isto permite que você acesse as versões de filmes e séries em tempo real e sob demanda como o toque de um botão.

A experiência do disco inclui Sky TV e todos os principais serviços de streaming, tais como BBC iPlayer, ITV Hub (em breve ITVX), Netflix, Disney+ e Apple TV+. O conteúdo deles também funciona com comando de voz através do controle remoto incluído.

O disco Sky Stream estará disponível como um produto autônomo a partir de "ainda este ano".

Também mais tarde, em 2022, a câmera inteligente de 4K para a Sky Glass que irá desbloquear uma série de novos recursos amigáveis para a família.

Escrito por Rik Henderson.