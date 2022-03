We Own This City data de lançamento e como assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lembra da série fenomenal que foi The Wire? Pode ter passado 20 anos (sim, realmente) desde que o primeiro episódio de The Wire chegou, mas ainda é considerado por muitos como um dos melhores programas de TV e agora seus escritores estão de volta com uma minissérie chamada 'We Own This City'.

Baseado no livro de não-ficção com o mesmo nome do repórter do Baltimore Sun, Justin Fenton, We Own This City foi descrito como o mais próximo que chegaremos de uma sequência de The Wire. Aqui está tudo o que você precisa saber, incluindo como assistir, quando for lançado e até adicionamos como assistir The Wire na parte inferior também.

25 de abril de 2022, nos EUA

We Own This City será lançado nos EUA em 25 de abril de 2022 na HBO Max , para que não haja muito mais tempo para esperar nos Estados Unidos.

Por enquanto, não há data de lançamento para o Reino Unido, embora Sky e HBO tenham uma parceria que vai até 2024.

Este acordo dá à Sky os direitos de transmissão de programas da HBO em primeira execução e atuais no Reino Unido e em outros países europeus, por isso é provável que We Own This City seja lançado na Sky. Ainda não se sabe se será ao mesmo tempo que os EUA - como tem sido o caso de alguns programas como Game of Thrones - ou se será uma data posterior.

Para quem está nos EUA, você poderá assistir We Own This City na plataforma de streaming HBO Max, que custa US$ 9,99 por mês . Ele estará disponível para assistir a partir de 25 de abril de 2022.

Para aqueles no Reino Unido, como mencionamos acima, não há atualmente uma data de lançamento definida, embora seja esperado que We Own This City chegue à Sky antes de qualquer outro lugar com base no acordo da Sky e da HBO. Se for esse o caso, você precisará de uma assinatura Sky para assisti-lo ou uma assinatura NOW Entertainment .

We Own This City é uma série limitada original da HBO que consistirá em seis partes. Ainda não se sabe quanto tempo os episódios serão.

Sim, a HBO lançou um teaser de We Own This City, que você pode assistir abaixo.

We Own This City é baseado no livro do Baltimore Sun Reporter Justin Fenton com o mesmo nome. Ele vê os criadores de The Wire, David Simon e George Pelecanos, em Baltimore em 2015, contando a história da corrupção dentro do departamento de polícia da cidade, com o homem (Sgt. Wayne Jenkins) encarregado de consertar a crise de drogas e crime da cidade, escolhendo fazer em vez disso, funciona a favor dele e de sua unidade.

A sinopse oficial do programa diz que We Own This City cobrirá "a corrupção e o colapso moral que se abateram sobre uma cidade americana na qual as políticas de proibição de drogas e prisão em massa foram defendidas às custas do trabalho policial real".

Enquanto isso, o trailer mostra uma operação antidrogas liderada pelo sargento. Wayne Jenkins (Jon Bernthal), que é o chefe de "uma unidade à paisana que ficou completamente desonesta e começou a caçar e roubar cidadãos e traficantes de drogas", o que você vê acontecer. Não vamos mentir, estamos animados.

Há uma série de elenco de The Wire em We Own This City. Mas aqui está a lista de elenco:

Sargento Wayne Jenkins - Jon Bernthal

Sean M Suiter - Jamie Hector

Nicole Steele - Wunmi Mosaku

Kevin Davis - Delaney Williams

Brian Grabler - Trata Williams

Daniel Hersl - Josh Charles

James Otis - Rua Tadeu

Jaquan Dixon - Jermaine Crawford

Tariq Touré - Nathan Corbett

Gordan Hawk - Bandeja Chaney

Brian Hairston - Chris Clanton

Momudo "G Money" Gondo - McKinley Belcher III

David McDougal - David Corenswet

Erika Jensen - Dagmara Dominczyk

Leo Wise - Lucas Van Engen

Ahmed Jackson - Ian Duff

John Sieracki - Don Harvey

Jemell Rayam - Darrell Britt-Gibson

Stephen Brady - Domenick Lombardozzi

Scott Kilpatrick - Larry Mitchell

Maurice Ward - Rob Brown

Andrea Smith - Gabrielle Carteris

Embora We Own This City e The Wire não estejam relacionados de forma alguma em termos de enredo, eles compartilham o mesmo criador e também têm algumas semelhanças de elenco, como mencionamos acima.

Você não precisa ter assistido The Wire para entender a história de We Own This City, mas The Wire é brilhante, então, se você não viu, vale a pena assistir, e se você assistiu, não há mal nenhum em assistir. novamente certo?

Nos EUA, todas as temporadas de The Wire estão disponíveis para assistir no HBO Max.

No Reino Unido, você pode assistir a todas as temporadas de The Wire através do Sky On Demand e NOW, se tiver as assinaturas relevantes.

Escrito por Britta O'Boyle.