Peacemaker temporada 1: Como assistir o spin-off do Esquadrão Suicida

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sem James Gunn, o Esquadrão Suicida poderia nunca ter sido feito – o primeiro filme, estrelado por Will Smith, foi francamente um monte de bobagem velha. No entanto, o diretor de Guardiões da Galáxia transformou a sequência em uma soberba comédia sombria com um elenco estelar e muitas risadas verdadeiras, revigorando a franquia no processo.

Agora ele nos trouxe uma série de TV spin-off, Peacemaker, apresentando as aventuras contínuas do personagem homônimo interpretado por John Cena. Gunn escreveu e dirigiu a primeira temporada e, embora já tenha sido exibido nos EUA, você também poderá alcançá-lo no Reino Unido em breve.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre ele, incluindo onde assistir e muito mais.

Peacemaker estreou nos EUA na HBO Max em janeiro de 2022, com a exibição do episódio final em 17 de fevereiro.

Desde então, a Sky anunciou que também está trazendo a série para o Reino Unido, para que os clientes Sky and Now assistam no canal Sky Max ou sob demanda.

Todos os episódios estarão disponíveis a partir de 22 de março de 2022. Agora, os clientes precisarão ser associados ao entretenimento.

Como mencionado acima, os espectadores dos EUA podem assistir à primeira temporada de Peacemaker no HBO Max .

esquilo_widget_4152470

No Reino Unido, estará disponível no Sky Max, para que os espectadores com acesso a esse canal e aos serviços sob demanda da Sky possam visualizá-lo. Isso inclui clientes Sky Q , Sky Glass , Now e Virgin TV (com o pacote Mix TV ou superior).

Há oito episódios da primeira temporada de Peacemaker, cada um com duração entre 38 e 47 minutos.

Atenção: Spoilers à frente!

Se você ainda não viu O Esquadrão Suicida, sugerimos que você assista primeiro e depois volte aqui.

Peacemaker pega no filme ou, pelo menos, no clipe de Easter Egg durante os créditos finais. A estrela da WWE, John Cena, retorna para interpretar o protagonista homônimo e o primeiro episódio se passa pouco tempo depois que ele se recuperou dos ferimentos aparentemente fatais sofridos nas mãos de Bloodsport.

Em parte, conta a história de origem do Peacemaker, ao mesmo tempo em que envia o anti-herói vaidoso em uma missão para eliminar uma nova ameaça global.

Você absolutamente deve assistir The Suicide Squad antes de enfrentar Peacemaker. A série segue diretamente do filme.

esquilo_widget_6641249

Você provavelmente também deveria assistir ao primeiro filme do Esquadrão Suicida. Peacemaker não está nele, mas há algumas coisas de fundo que podem ser importantes. Não é nem de longe tão bom, infelizmente.

Tem certeza...

A HBO encomendou uma segunda temporada de Peacemaker, que o próprio James Gunn provavelmente retornará para dirigir: “[é[ um dos verdadeiros destaques da minha vida, tanto profissionalmente quanto de outra forma”, disse ele.

Escrito por Rik Henderson.