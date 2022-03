Como assistir Duelo: Hamilton x Verstappen

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A temporada de Fórmula 1 de 2021 certamente teve seu drama e mesmo após o término da temporada, o drama continuou. Uma volta final controversa que viu Lewis Hamilton, da Mercedes, perder o oitavo título mundial para Max Verstappen, da Red Bull, tem sido o assunto do esporte há meses desde que aconteceu.

A quarta temporada de Drive to Survive da Netflix será lançada em 11 de março e, sem dúvida, cobrirá alguns dos eventos, embora Max Verstappen tenha se recusado a participar da série desta vez, sugerindo que haverá algumas perguntas sem resposta.

Mas não se preocupe, há outro documentário que promete contar a história de uma das temporadas mais marcantes da história da F1. Isso é tudo o que você precisa saber sobre Duel: Hamilton vs Verstappen, incluindo como assistir, quando é lançado e o que promete revelar.

Duel: Hamilton vs Verstappen é um documentário em duas partes, com o episódio um sendo exibido no Sky Sports Main Event no domingo, 6 de março de 2022, às 19:00 GMT. Ele estará disponível sob demanda posteriormente.

O segundo episódio do documentário será exibido em 13 de março de 2022 às 19:00 GMT.

Duel: Hamilton vs Verstappen é uma produção da Sky Original. Está disponível para assistir no canal Sky Sports Main Event, conforme mencionado acima, que requer um pacote de assinatura Sky Sports no Reino Unido.

Os clientes Sky Sports o encontrarão no Canal 401. Se você não tiver um pacote Sky Sports, não poderá assistir ao documentário, a menos que compre um passe Sky Sports pelo NOW.

Lembre-se de que a quarta temporada de Drive to Survive chega à Netflix em 11 de março e, embora seja diferente do documentário Sky, provavelmente contará um pouco da história se um pacote Sky Sports não estiver disponível para você.

O documentário Sky's Duel: Hamilton vs Verstappen promete oferecer um relato em primeira mão da rivalidade de Hamilton e Verstappen de quem a experimentou em primeira mão.

A série de duas partes descreverá os eventos da temporada 2021 da F1 que viu Verstappen vencer Hamilton ao título mundial, com entrevistas exclusivas do próprio Verstappen, bem como da equipe Sky Sports de Fórmula 1 que testemunhou os eventos.

Há entrevistas dos chefes de equipe da Red Bull e Mercedes, Christian Horner e Toto Wolff, respectivamente, bem como análises de ex-campeões mundiais de Fórmula 1, jornalistas da F1 e especialistas da Sky Sports.

Há de fato - são dois minutos completos e parece muito emocionante. Você pode assistir aqui .

Escrito por Britta O'Boyle.