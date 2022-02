O que é SkyShowtime e onde você pode obtê-lo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Comcast, empresa proprietária da Sky , anunciou uma joint venture com a ViacomCBS para lançar um novo serviço de streaming na Europa.

O SkyShowtime oferecerá filmes e programas de TV de estreia para mais de 90 milhões de lares quando for lançado ainda este ano.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso até agora.

SkyShowtime é um novo empreendimento de serviço de streaming da Comcast e ViacomCBS.

Ele será lançado em 22 mercados europeus no final de 2022, após receber aprovação regulatória completa.

Embora os planos ainda estejam no início, os co-proprietários revelaram que o SkyShowtime apresentará mais de 10.000 horas de conteúdo "em todos os gêneros e categorias de público". Isso incluirá dramas com roteiro, crianças e família, franquias importantes, filmes de estreia, programação local e documentários.

Além do Sky Group, a Comcast possui um enorme conjunto de canais de TV dos EUA, incluindo NBC, MSNBC, CNBC, USA Network, Syfy, Bravo e E!. Também é proprietária da Universal Pictures.

A ViacomCBS também possui um grande portfólio de canais de TV, como CBS, The CW, MTV, Nickelodeon, Comedy Central e Showtime - daí a segunda parte do nome do novo serviço. Também é proprietária da Paramount Pictures.

Juntos, eles podem oferecer uma grande quantidade de conteúdo, com certeza.

O SkyShowtime estará disponível nos seguintes países europeus:

Albânia

Andorra

Bósnia e Herzegovina

Bulgária

Croácia

República Checa

Dinamarca

Finlândia

Hungria

Kosovo

Montenegro

Países Baixos

Macedônia do Norte

Noruega

Polônia

Portugal

Romênia

Sérvia

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Suécia

Não há planos atuais de lançá-lo no Reino Unido, Irlanda, Alemanha ou Itália - basicamente em qualquer lugar onde a Sky TV já esteja disponível. No entanto, o Paramount + da ViacomCBS também está chegando aos serviços Sky este ano.

O conteúdo do serviço Peacock da Comcast agora também está disponível na Sky.

O preço do SkyShowtime será "revelado posteriormente".

Escrito por Rik Henderson.